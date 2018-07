Diesen Mann braucht Angela Merkel, um ihre Kanzlerschaft zu retten. Am Freitag kommt der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu nach Berlin. Regierungskonsultationen. Vier Stunden sind für die Gespräche angesetzt, und dabei wird es vor allem um zwei Fragen gehen: Wie kann die Türkei den Europäern besser helfen, die Flüchtlingskrise zu lösen? Und warum setzen die Türken nicht um, was bereits vereinbart wurde?

Ende November vergangenen Jahres hatten sich die EU und die Türkei bei einem Sondergipfel auf eine engere Zusammenarbeit geeinigt. Aber noch immer kommen jeden Tag unzählige Flüchtlinge aus der Türkei über die Ägäis nach Griechenland, in die EU. Menschenschmuggler würden von den türkischen Behörden sogar noch unterstützt, behauptete Griechenlands Präsident Prokopis Pavlopoulos Anfang der Woche.

Immer wieder beschwört Angela Merkel eine gemeinsame europäische Lösung der Flüchtlingskrise. Aber auf die Türkei als verlässlichen Verbündeten kann sie bislang nicht bauen.

Dabei braucht Merkel an diesem Freitag ganz dringend einen Verhandlungserfolg. Oder ein Zugeständnis der Türkei. Wenigstens aber: ein starkes Signal. Denn nur wenige Wochen nachdem die Kanzlerin auf dem CDU-Parteitag in Karlsruhe von ihren eigenen Leuten gefeiert wurde, ist der Druck auf sie enorm. In der eigenen Partei zweifeln immer mehr an Merkels Strategie. Genauso wie im europäischen Ausland. Kein Tag vergeht, ohne dass ein EU-Land neue Grenzkontrollen und verschärfte Einreisebedingungen ankündigt. Darunter enge Partner wie Schweden, Österreich und Slowenien, die das Kanzleramt vor Kurzem noch zu den Gleichgesinnten zählte. Jedes Land sucht seinen eigenen Weg und macht so eine gemeinsame europäische Lösung unwahrscheinlicher.

Und Merkel steht mit jedem Tag einsamer da.

Kann es also sein, dass Deutschland die Grenze zu Österreich bald schließen wird? Offiziell wird das dementiert, aber trotz aller Dementis lässt die Bundesregierung inzwischen verschiedene Szenarien durchspielen. Schriftliches dazu gibt es nicht, das wurde von den Beteiligten ausdrücklich vereinbart. Zu groß ist die Furcht, ein Papier könne den innersten Regierungszirkel verlassen.

Hochrangige Vertreter der Bundespolizei mussten nach Informationen der ZEIT dem Bundesinnenminister und einigen Innenpolitikern der Union vor Kurzem schildern, ob eine Schließung der deutsch-österreichischen Grenze machbar wäre. Ergebnis: Eine echte Schließung, auch jenseits der bisher genutzten Grenzübergänge, sei allenfalls für einige Tage möglich. Danach sei Verstärkung durch die Polizeikräfte der Länder nötig, was vermutlich keine Unterstützung durch die SPD-Landesregierungen finden werde. Selbst wenn diese kooperierten, sei eine hundertprozentige Schließung unwahrscheinlich. "Einzelne werden vermutlich trotzdem durchkommen", sagt ein Insider.