Inhalt Seite 1 — Hast du ein Problem? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist die Woche nach der großen Erregung, die von Köln über Deutschland hinweggegangen ist. Noch mal neu hingucken. Und siehe: Es ist die große Erschöpfung nach der Erregung, jetzt sind alle plötzlich traurig – die Flüchtlingshelfer sind traurig, die Flüchtlinge sind traurig, die Emigranten der ersten und zweiten Generation sind traurig, die türkischen Prolljungs vor der Diskothek Nachtflug auf dem Hohenzollernring sind traurig, sogar einige Polizisten sind traurig. Es sind die Männer und Frauen mit den schicken neuen Leuchtwesten der Polizei, die da am Bahnhofsvorplatz in Köln Wache halten, und jetzt sagt einer etwas, was er ohne das Okay des Pressesprechers der Kölner Polizei keinesfalls freigeben dürfte: "Dass das passiert ist. Das hätte eigentlich alles nicht passieren dürfen, das ist klar. Es ist aber trotzdem passiert. Und damit müssen wir jetzt klarkommen."

Am traurigsten: die vielen ehrenamtlichen Helfer. Beim Montagscafé schenken zwei Organisatoren der Bürgerinitiative "Willkommen in der Moselstraße" in der Kartäuserkirche gut dreißig Flüchtlingen, die meisten aus Nigeria und Eritrea, Kaffee und Kuchen aus. Man merkt: Hier soll, gerade weil die Zeiten so wirr, aggressiv und aufgeheizt sind, besonders intensiv und friedlich beieinandergesessen werden. Viele der Männer erfahren jetzt erst, drei Wochen nach Silvester, dass Deutschland sich in der Neujahrsnacht verändert hat: Müssen wir uns Sorgen machen? Leben wir gefährlich? Einige der Flüchtlinge fühlen sich dazu aufgefordert, ihrer besonderen Verbundenheit mit Deutschland und ihrer Dankbarkeit Ausdruck zu geben: Ein Albaner hält sein zehn Tage altes Neugeborenes in die Höhe, er hat es auf den Namen Rhein getauft.

Pflichtbesuch am Bahnhofsvorplatz: Etwa fünf Blumensträuße und drei Pappschilder liegen auf den Treppen zum Dom, das wirkt als Ausdruck der Kondolenz und des Mitgefühls nicht gerade überwältigend. Kamerateams warten auf den nächsten Pegida-Schwachkopf und die nächste Nackte, die gegen Pegida und für Frauenrechte demonstriert. Da laufen sechs Araber auf die Domtreppe und entrollen eine gut zehn Meter lange Papierrolle, schwarz-rot-gold bemalt und mit leicht schiefem Deutsch beschrieben: "Wir entschuldigen uns für alle Frauen Deutschlands und für jedes Mädchen weil überfallen worden". Ein Passant, die Hände in den Hosentaschen, bemerkt: "Mit so einem Scheißschild wird auch nichts besser."

Besuch in der ebenfalls aus Fernsehen und Zeitungen bekannten Taunusstraße im rechtsrheinischen Köln-Humboldt. Die Straße gilt als arabisches Vorzeigeviertel in Köln und als bilderbuchartig gelungener Ort der Integration. Hallo bei einem mit Parka und HipHop-Kappe bekleideten Jungen vor einem Gemüseladen. Gar keine Auskunft, dann zögerliche Auskunft. Man spürt Trotz bei ihm: Warum soll er, der coole Junge vor dem Gemüseladen, Auskunft geben im Namen aller Marokkaner der Stadt? Er sagt: "Ich hab keine Probleme. Ich bin in Köln geboren, meine Freunde heißen Michael und Andreas."

Ein Stück weiter die Straße herunter: das Café Casablanca. Hier möchte man sich hinsetzen, Tee trinken, Gespräche führen. Besitzer Kouider Zaghi, seit 1987 in Köln, seit 30 Jahren mit einer deutschen Frau verheiratet: "Das ist eine Katastrophe, was da in der Silvesternacht passiert ist. Es ist eine Sauerei, eine Barbarei. Das kennt man nicht. Es darf eigentlich gar nicht passieren." Die Stadt stehe unter Schock. Mit den Folgen der Übergriffe würden Köln und ganz Deutschland noch jahrelang zu tun haben: Das Vertrauen sei weg. "Wir Ausländer ernten jetzt böse Blicke. Es werden alle in einen Topf geworfen, die einen schwarzen Kopf oder schwarze Haare haben." Frage an den so bedächtig und aufgeräumt wirkenden Mann aus Casablanca: Haben die Marokkaner in Köln ein Frauenproblem? Offen verwunderter Gesichtsausdruck: "Nein."

Dann läuft der Köln-Besucher einfach mal in eine Moschee hinein. Es ist die Fatih-Moschee auf der Neusser Straße in Köln-Nippes. In der Cafeteria sitzen ein Dutzend Männer, sechzig Jahre oder älter, sie sehen aus wie Gastarbeiter in den siebziger Jahren. Erregte Diskussionen auf Türkisch, es geht wohl um die Anschläge von Istanbul. Der Reporter fragt, ob er sich dazusetzen dürfe. Entschuldigende Worte von einem in der Runde: Die Männer lebten und arbeiteten seit vierzig Jahren in Deutschland, aber leider spreche keiner von ihnen Deutsch.