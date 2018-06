Vor ziemlich genau 500 Jahren erschien Thomas Morus’ Klassiker Utopia, ein Buch über eine ideale Gesellschaft, in der alle Organisation perfekt und jeder Bürger glücklich ist. "Wo ist heute diese Utopie geblieben?", fragen übellaunige Philosophen und stochern lustlos im metaphysischen Nebel.

Wer hat die Utopie verraten?

Niemand hat sie verraten.

Die Utopie lebt, sie heißt nur nicht mehr so. Jeder Hamburger kennt sie: Sie misst 1.300 Quadratmeter und nennt sich "die größte Modelleisenbahnanlage der Welt".

Das Miniaturwunderland in der Speicherstadt zeigt die Zivilisation als gelungene Veranstaltung ohne Schattenseiten. Alles ist wie im richtigen Leben, nur funktioniert es hier tadellos. Der Fortschritt kennt nur Gewinner, der Kapitalismus macht allen noch Spaß, und im Kunstschnee der tausend Berge ist von einer Klimakatastrophe nichts zu sehen. Kurzum, die Miniaturwelt ist auf utopische Weise vollkommen. Mag sich auch hier und dort ein Unglück ereignen, so sind Polizei und Feuerwehr rasch zur Stelle, und alles wird gut.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 4 vom 21.1.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Eines allerdings ist völlig unglaubwürdig geraten: Die Züge fahren auf die Sekunde pünktlich, ohne größere Störungen im Betriebsablauf und auch in richtiger Wagenreihung. Hamburg ist ein Lehrstück für Dr. Grube. Hier lernt der Chef der Deutschen Verspätungsbahn, wie man Kunden glücklich macht.

Es klingt wie Wahn und ist doch wahr: Das Miniaturwunderland war verrückt genug, das Unternehmen Google einzuladen, Bahnlinien und Tunnels, Straßen und Plätze zu fotografieren. Damit gibt es in der Scheinwelt (fast) nichts mehr, was man nicht sieht; das Leben im Verborgenen liegt für alle Besucher offen zutage. Oder um für Philosophen verständlich zu bleiben: Bislang organisierte das Miniaturwunderland den Gottesblick auf die Welt, den Blick vom Himmel auf die Erde. Nun zeigt das göttliche Google-Auge die Zivilisationsidylle auch von unten und aus nächster Nähe.

Wirkt das Künstliche dabei noch künstlicher? Im Gegenteil: Die Kameras setzen die kleine Welt so groß ins Bild, dass das Simulierte total authentisch aussieht. Die verdoppelte Unwirklichkeit schaut verdammt realistisch aus und macht den Betrachter zum Bürger en miniature – mit der Maus bewegt er sich in der virtuellen Welt "wie in echt".

Im Gegenzug erscheint die echte Welt nun falsch und künstlich, wie eine missratene Simulation. Sagen wir es so: Die Welt "draußen" sieht aus, als hätte jemand versucht, die Mini-Zivilisation in Groß nachzubauen, und sei dabei maximal auf die Nase gefallen. Und regnen tut es auch noch.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Viele fragen nun genervt: Was soll das Ganze? Warum soll ich eine Miniatur noch einmal kleiner sehen, sie ist doch winzig genug? Klar, dass Menschen so etwas fragen, aber vielleicht ist Google Street View für sie gar nicht gemacht. Vielleicht ist sie für all jene gemacht, die nach uns kommen – für die letzten Menschen, die eines Tages den demolierten Planeten verlassen müssen, die auf den Mars emigrieren und dort oben mit Google Street View über dem Bauernmarkt von "Knuffingen" spazieren und sich an gute alte Zeiten erinnern. Mit den kleinen Innenaufnahmen aus dem Miniaturwunderland beweisen sie ihren Enkeln, dass die Zivilisation im Kleinen immer ganz groß war. Auch wenn es dann leider nicht für die Ewigkeit gereicht hat.