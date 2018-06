Auf den ersten Blick nur etwas für Kenner. Für Krausianer, für Fin-de-Siècleaner. Erzählt wird, in Briefen, Postkarten, Tagebuchzitaten, und Annoncen, die Geschichte einer großen Begeisterung: der Begeisterung des Wiener Feuerkopfes und Scharfrichters Karl Kraus für den impressionistischen Lyriker Detlev von Liliencron aus Deutschlands Norden. 18-jährig entdeckt Kraus die Gedichte des 30 Jahre Älteren für sich und wird den genialischen Bettelaristokraten zeitlebens mit seiner Liebe verfolgen – so wie er andere zeitlebens mit Hass verfolgt hat. Immer wieder trägt er in seinen Lesungen Liliencrons hochmoderne, tiefepigonale Texte vor und preist ihn, wo und wie er nur kann: "Ein echter Dichter." Den Chronisten dieser literarischen Liaison aus den Jahren 1892 bis 1933 geht es aber nicht bloß um einen Beitrag zur Kraus-Philologie. Sondern ein bisschen auch um die Rehabilitierung des armen, heute dumm und grausam vergessenen Detlev von Liliencron. Dabei ist ihnen ganz nebenbei ein Lehrbuch des literarischen Lebens an sich gelungen, der Mechanik lyrischer Leidenschaften und literaturbetrieblicher Idiosynkrasien. Eine Freude, nicht nur für Kenner.

Joachim Kersten/Friedrich Pfäfflin (Hrsg.): Detlev von Liliencron, entdeckt, gefeiert und gelesen von Karl Kraus. Wallstein Verlag, Göttingen 2015; 463 S., 29,90 €