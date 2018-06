Samstagmittag. Sonnenschein, klirrende Kälte. Am Wiener Flohmarkt herrscht, so wie an jedem Wochenende, Hochbetrieb. Dichtes Gedränge in den Gassen, welche die Stände mit Trödel, Plunder und Kuriositäten voneinander trennen. Vielsprachiges Stimmengewirr. Händler preisen lautstark ihre Ware an, Käufer versuchen hartnäckig, Preise herunterzuhandeln. An den Rändern franst der Karneval des Kaufens ins Illegale aus.

Wenn Kontrolleure gesichtet werden, ertönt ein schriller Pfiff. Schnell packen alle ihre Siebensachen zusammen und verschwinden um ein, zwei Ecken. Zehn Minuten später stehen sie wieder an der gleichen Stelle. "Die Verkäufer, die keine Standmiete bezahlt haben, werden zwar ab und zu vertrieben", sagt Richard Swartz, "aber eben auf wienerische Art. Hier verhaftet man niemanden." Dann deutet er auf ein paar Keramikvasen mit üppigen Jugendstilmustern und sagt: "Angeblich sollen das uralte Artefakte sein. Alles Fälschungen."

Wenn der Flohmarktkenner, der mit Brille, Silberhaar und gemächlicher Bewegungschoreografie ganz wie ein Grandseigneur alter Schule wirkt, Besucher über das Areal an der Wienzeile geleitet, dann ist das gleichermaßen Expertenkolloquium und Proseminar zur Einführung in den Handel mit unnützen Dingen. Seit fast 40 Jahren besucht der schwedische Journalist und Autor, der seit 1976 in Wien lebt, die Orte, an denen man Trödel und Kuriositäten bestaunen und betasten kann und wo man, wenn Preis und Qualität stimmen, gelegentlich auch etwas kauft. Jetzt hat Swartz aus seiner Passion ein Buch gemacht: Wiener Flohmarktleben ist weder Ratgeber noch Anekdotensammlung, auch keine alltagskulturelle Geschichtsschreibung, sondern ein ganz eigenes Textgenre zwischen Roman, Essay und philosophischer Reflexion. Sein Verleger Michael Krüger habe ihn gefragt, ob er nicht ein Buch über die Karstlandschaft in Kroatien schreiben wolle, erzählt Swartz, der mit der Autorin Slavenka Drakulić verheiratet ist und einen Teil des Jahres in Istrien verbringt. "Doch ich lehnte dankend ab, da ich den Karst eigentlich sehr langweilig finde und nichts darüber weiß. Um ihn nicht vor den Kopf zu stoßen, schlug ich ihm ein Buch über den Flohmarkt vor. Eigentlich wollte ich eine Absage bekommen. Doch er meinte: Na gut, warum nicht?"

So hatte Swartz plötzlich einen Auftrag und ein Thema, das er allerdings sehr großzügig auslegte. Denn neben dem Versuch einer Beschreibung und Wesensbestimmung des Flohmarktes unternimmt der Autor auf einer zweiten Ebene eine Zeitreise zurück in die eigene Kindheit in Stockholm, wo er jeden Sonntag an der Grevgatan-Straße seine exzentrische Großmutter und deren Lebensgefährten, einen Lebenskünstler und Bilderfälscher, besucht hatte. "Man kann gleichzeitig ein Gauner sein und trotzdem sehr liebenswert. Natürlich war mein Onkel Acke ein Betrüger, er saß ja auch mehrmals im Gefängnis. Trotzdem habe ich ihn sehr lieb gehabt."

In dieser Talmi-Welt zwischen Wirklichkeit und Illusion, zwischen wertvollen Gläsern und billigem Glittertand, sagt der Autor, habe er sein Gespür für die alten, abgelebten Gegenstände und für den Reiz von Objekten entdeckt, die durch den Gebrauch längst entschwundener Menschen wie von innen erleuchtet erscheinen.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 04 vom 21.01.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Richard Swartz kann einem Eigenarten und Topografie des Flohmarktes aufschlüsseln wie ein geschulter Urbanist. Er weiß, wie die Händler unterschiedlicher Nationalitäten sich nach einem geheimnisvollen Stellplan über das Areal verteilen, wie viele Sprachen und Dialekte im Verlauf eines Flohmarkttages zu hören sind und wo die Demarkationslinien zwischen Qualität und Schund verlaufen. Wobei solche Definitionen immer flexibel seien. Denn Qualität bestimme sich nicht nach Wert oder Nützlichkeit, sondern häufig nach persönlichen Kriterien, in die Außenstehende keinen Einblick haben. "Es gibt selten etwas Praktisches hier", sagt Richard Swartz und deutet auf einen Stand, der Armaturen, Handys und CD-Player feilbietet. "Beim Flohmarkt geht es mehr um Ästhetik. Wobei sich beim genauen Hinsehen die Erkenntnis einstellt: Mein Gott, was für seltsame Sachen produzieren die Menschen. Fast jedes Stück ist eine Absurdität, und seltsamerweise gibt es auch Nachfrage dafür." Einer Sache habe er sich als langjähriger Flohmarkt-Flaneur allerdings immer konsequent verweigert: dem Kauf von Schuhen und Kleidungsstücken. "Dabei gehört das zum Kerngeschäft dieser Art von Handel, und sogar der Name des Marktes leitet sich davon ab: Ich kaufe dir ein Hemd ab und bekomme deine Flöhe – als Aufschlag gewissermaßen."

Richard Swartz, geboren 1945 in Stockholm, stammt aus einer großbürgerlichen schwedischen Familie, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Ministerpräsidenten Carl Swartz hervorgebracht hat, danach aber, wie der Autor in einem Gespräch mit dem ungarischen Kollegen Peter Nadas enthüllte, einen Großteil von dem, was an Reichtum und gesellschaftlicher Reputation da war, verspielte.