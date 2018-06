Am Anfang steht er in Unterhose da. Halb nackt setzt Amir sich vor seine Frau aufs Sofa, damit sie, die Künstlerin, ihn zeichnen kann. Etwas lächerlich wirken die haarig-blassen Männerbeine, doch über den Boxershorts strahlt das perfekte Auftreten. Gebügeltes 600-Dollar-Hemd, Krawatte, die silberne Uhr und der goldene Ehering glänzen um die Wette. So läuft Amir, nach dem Modellsitzen wieder komplett bekleidet, durch das Stück. Ein erfolgreicher, charismatischer Anwalt in New York, schöne Frau, moderne Loftwohnung – am Ende wird er all das verloren haben. Noch einmal wird er da seine Pose einnehmen – nackt auf dem Sofa –, aber es wird nicht mehr amüsant wirken. Sondern verletzt und verloren. Bitter.

Zwischen den Szenen liegen 90 Minuten, die, zuerst unmerklich, dann rasant dem Abgrund entgegensteuern. Geächtet heißt das erst heitere, dann immer hitzigere Stück des amerikanischen Autors Ayad Akhtar, der 2013 dafür mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde.

Vier Personen und ein minimalistisches Setting, das Regisseur Klaus Schumacher, Bühnenbildner Jo Schramm und Dramaturg Jörg Bochow so angelegt haben, dass Akhtars Text perfekt darin zur Geltung kommt. Ähnlich wie in Yasmina Rezas Gott des Gemetzels darf man dabei zusehen, wie sich vor der Kulisse des wohlsituiert-bürgerlichen Lebens im Laufe eines einzigen Abends die Schichten des Jovialen, Ironischen, Intellektuellen, Gesitteten abtragen. Was bleibt, sind grobe Ressentiments.

Der pakistanischstämmige Ayad Akhtar lässt sein Stück im Jahr 2011 spielen, 9/11 ist noch allgegenwärtig, doch es wirkt nicht veraltet. Im Gegenteil, besser könnte das Timing nicht sein, um das Stück in Deutschland uraufzuführen. Nach Wochen täglicher Nachrichtenflut über Kölner Übergriffe, des Nachdenkens über das Eigene und das Fremde und dem Kopfzerbrechen über den "nordafrikanischen Mann" ist man bestens vorbereitet auf dieses Stück. Es ist, als ob man ihn plötzlich sprechen hörte: den Einwanderer persönlich, Verunsicherer und Verunsicherter zugleich. Hier sehen wir ihn so, wie die Gesellschaft ihn haben will: erfolgreich integriert.

Dem Islam hat Amir, Sohn pakistanischer Einwanderer, den Rücken gekehrt. Unermüdlich argumentiert er gegen die Religion seiner Väter, die seine Frau Emily und das befreundete Paar – Jory, Afroamerikanerin, und Isaac, jüdischer Kurator – emphatisch verteidigen.

Begeistert planen sie eine Ausstellung, in der Emily zur Unzufriedenheit ihres Mannes dessen verhasste Religion in ihre Werke einbindet. "Eine junge westliche Künstlerin, die sich auf islamische Darstellung stützt, nicht ironisch, sondern dienend", säuselt Isaac (wunderbar gespielt von Samuel Weiss), während die Künstlerin selbst von der Schönheit islamischer Fliesen und deren einzigartiger visueller Perspektive schwärmt. Niemand will Amir hören, wie er dagegen wettert, mit Zitaten aus dem Koran zur Züchtigung der Frau den Islam als brutale, rückständige Wüstenreligion entlarven will. Ein hitzköpfiger Spielverderber auf der Dinnerparty, während alle anderen selig in ihrem Fenchelsalat mit Babyartischocken picken.

Geächtet verstört, weil vermeintlich klare Zuschreibungen in die Irre führen. Ironisierte Stereotype, die am Ende doch zutreffen – oder gerade nicht? Amir wird gespielt von Carlo Ljubek, der keine pakistanischen, keine nordafrikanischen Wurzeln hat, sondern kroatische. Es ist sein Gesicht, das dieses Stück braucht. Denn darum geht es: um den phänotypischen Stempel, dieses Nicht-Abschütteln-Können eines ewigen Verdachtes; darum, als Teil einer Gruppe gesehen zu werden, zu der man gar nicht gehört oder zumindest nicht gehören will. "Wenn du aus dem Haus gehst", sagt Amir an einer Stelle zu seinem Neffen Hussein, "musst du begreifen, dass die Welt nicht neutral ist. Nicht für dich." Und: "Den nächsten Terroranschlag wird wahrscheinlich jemand verüben, der in etwa so aussieht wie ich."

Ljubek wirft sich in das Wüten seiner Figur hinein. Anders als in seinen jüngsten Fernsehaufritten (Die Stadt und die Macht, wo er einen gut aussehenden Journalisten in Lederjacke darstellt) kann er hier seine Rolle ausspielen. "Das sitzt in den Knochen", schreit er in der Rolle des Amir. Der Islam stellt für diesen Verzweifelten eine Erbkrankheit dar, die unkontrolliert ausbricht, um alles zu zerstören. Jene, die ihm eben noch seine eigene Religion schmackhaft machen wollten, nennen ihn mittlerweile hinter seinem Rücken "Drecksdschihadist". Es ist der Anfang seines Niedergangs.

Die Warnung, die im zum Zuschauer hinabgeneigten Bühnenbild steckt, bewahrheitet sich nun. Alles kann jederzeit kippen. Es gibt keine Sicherheit, seitdem der Terrorismus Gesellschaften zersetzt. Argwohn, Vorurteile, Angst fressen sich durch jede Gewissheit, können bei jeder noch so kleinen Provokation, jedem Fehltritt ausbrechen. Verunsichert geht man ins Theater hinein. Verunsicherter geht man hinaus.

Weitere Aufführungen: 25. und 26. Februar, 20 Uhr