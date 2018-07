Inhalt Seite 1 — Nervöses Zucken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es gibt keinen Athleten, der seinen Sport so ästhetisch ausübt wie Roger Federer. Zumindest keinen Tennisspieler. Der Schweizer schlägt nicht gegen den Ball, er streichelt ihn. Und wenn ihm die Schweißperlen nach einem bereits drei Stunden dauernden Match die Schläfen herunterrollen, bewegt er sich noch immer mit der Anmutung eines Tänzers die Grundlinie entlang. Hatte man so richtig die Nase voll von all den Skandalen im Fußball oder von mit Doping vollgedröhnten Leichtathleten, dann schaute man Federer zu und dachte: So weiß, so schön – das ist sauberer Sport.

Alles Illusion. Auch im Tennis sollen Manipulationen zum Turnieralltag gehören. Das berichten jedenfalls der britische Fernsehsender BBC und das amerikanische Nachrichtenportal BuzzFeed. Geheimen Unterlagen zufolge sollen im zurückliegenden Jahrzehnt 16 Spieler aus den Top 50 auffällig geworden sein. Darunter waren wohl auch Gewinner von Grand-Slam-Titeln. Selbst beim legendären Turnier in Wimbledon soll manipuliert worden sein.

Federer hat bereits 17 Grand-Slam-Turniere gewonnen. Am vergangenen Montag sitzt er wenige Minuten nach seinem Sieg im Auftaktmatch bei den Australian Open in Melbourne auf einer Pressekonferenz. Er wirkt ratlos, wie sonst nur seine Gegner auf dem Platz. Kopfschüttelnd sagt er, was seit der Nachricht über den Skandal alle denken: "Es geht hier um den Ruf unseres Sports."

Wenn aber Korruptionsvorwürfe Spielergebnisse bedeutungslos werden lassen, ist der Ruf bereits ruiniert. Das spürt auch Federer. Und er weiß, wie einfach es ist, im Tennis zu betrügen. Im Gegensatz zum Fußball genügt ein einziger bestochener Spieler, um ein Match zu manipulieren. Der Kreis der Mitwisser ist klein, das Risiko gering. Der ehemalige österreichische Spieler Daniel Köllerer erzählt in der BBC-Dokumentation, es sei kinderleicht, einen Ball knapp neben statt in das Feld zu setzen. Kein Außenstehender könne das je beweisen.

Novak Djokovic, der von Boris Becker gecoacht wird, führt die Weltrangliste im Tennis an. Auch er hat bereits Erfahrungen mit den Strategien der Wettkartelle gemacht. Ob es stimme, dass ihm im Jahr 2007 ein Betrag von 200.000 Dollar angeboten worden sei, um ein Erstrundenspiel bei einem Turnier in Sankt Petersburg zu verlieren, fragt ein Reporter den Serben. Er sei nicht persönlich angesprochen worden, sagt er, aber ja, es stimme. Ein Mitglied seines damaligen Teams sei gefragt worden – habe aber sofort abgelehnt.

Es soll jedoch Spieler geben, die das Angebot angenommen haben. Daniel Köllerer zum Beispiel, seine beste Platzierung war Platz 55 in der Weltrangliste. Er gibt zu, bei Turnieren in Chennai, Moskau und Paris von Unbekannten aufgefordert worden zu sein, gegen Geldzahlung absichtlich zu verlieren. Auf die Angebote sei er nicht eingegangen, entgegnet er. Trotzdem wurde er 2011 vom internationalen Tennis-Verband lebenslänglich gesperrt. Die Angebote von bis zu 50.000 Dollar für das absichtliche Verlieren sollen von Wettgemeinschaften aus Russland, Norditalien und Sizilien gekommen sein.