Vor zehn Jahren etwa ging das los: Plötzlich glühten überall Restaurants und Wohnzimmer in diesem warmen, satten Braunrot, das Gesichtern so schmeichelt. Das pompejische Rot, rosso pompeiano, ursprünglich hergestellt aus einem eisenhaltigen Erdpigment, war plötzlich wieder chic.

Moden hat Pompeji immer wieder erlebt. Die heute durch die – teils trostlos vernachlässigten – Ausgrabungen schlendernden Touristen sind nur der jüngste Beweis. Künstler, Schriftsteller, Lebenskünstler mussten im 18. und 19. Jahrhundert dringend hin – die römischen Villen sehen, den Isistempel, die Mosaiken und Wandmalereien, die in so unerhörter Farbfrische ans Tageslicht gekommen waren. "Die Häuser sind klein und eng, aber alle inwendig aufs zierlichste gemalt", das hatte schon Goethe festgestellt, 1787. Aus Frankfurt am Main kam auch Friedrich Jakob Peipers (1805 bis 1878). Pompeji 1832 ist das Aquarell auf Papier signiert. Erst kurz zuvor, nämlich 1826, war das Haus der Bacchantinnen ausgegraben worden – ein weiterer Anlass für die riesige Antikenbegeisterung in ganz Europa.

Das Aquarell fasziniert, weil es auf kleinem Format so viel Leuchtkraft, so viel zeichnerische Delikatesse versammelt. Kaum größer als ein Taschenkalender ist das Blatt und wirkt doch großzügig. Im Zentrum der Bacchus mit dem Thyrsosstab und einem Panther zur Linken, dazu Ranken, Medusenhäupter und Geflügeltes sowie dunkel abgesetzt ein Feld mit drei Fantasietieren.

Dass Peipers eigentlich Baumeister war, verrät die Beherrschung der Perspektive. "Architekt ohne Werk" wird er in dem hervorragend edierten Katalog des Kunsthandels H W. Fichter genannt. Fest steht nur seine Unterstützung von Friedrich August Stüler beim Entwurf der Neuen Börse am Frankfurter Paulsplatz.

Sein Wandgemälde aus dem hause (sic) der Bacchantinnen , 19,6 mal 17,8 Zentimeter groß, kostet 4.500 Euro (www.fichterart.de).