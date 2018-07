Abschalten

Am Feierabend nicht mehr an die Arbeit zu denken ist die beste Erholung. Für ihre Studie "Did you have a nice evening?" befragte die Organisationspsychologin Sabine Sonnentag von der Universität Mannheim eine Woche lang Angestellte im öffentlichen Dienst. Wer gut vom Job abschalten konnte, war am nächsten Morgen weniger gereizt und fühlte sich weniger müde. Als besonders hilfreich erwies es sich, wenn die Befragten abends aktiv waren. Die völlige Vertiefung in eine Tätigkeit beschrieb der amerikanische Psychologe Mihály Csíkszentmihályi als einen glückseligen Zustand – den Flow. Dabei sinkt automatisch die Selbstaufmerksamkeit. So macht man nicht nur eine Pause von der Arbeit, sondern auch von sich selbst.

Lernen

Ein Hobby eignet sich gut, um sich eine Mastery Experience zu verschaffen: Man meistert eine Herausforderung und erwirbt eine Fähigkeit, egal ob im Tangokurs, beim Onlinepoker oder klassisch im Keller beim Modellbauen (falls das überhaupt noch jemand macht). Auch wenn Anfangsphasen anstrengend sein können – auf Dauer belohnt man sich: Viele fühlen sich mit der Zeit kompetenter und selbstsicherer. Wer am Wochenende eine Mastery Experience macht, ist am Sonntagabend eher gut gestimmt und gelassen, fand die Psychologin Sonnentag heraus.

Chef sein

Wer seine Freizeit aktiv gestaltet, erlebt sich als selbstbestimmt. Egal ob man die Staffelei aufstellt, sich ans Klavier setzt oder am Oldtimer herumschraubt – kein Vorgesetzter in Sicht. Das Gefühl, die Kontrolle innezuhaben, verstärkt den Erholungseffekt. Probanden mit dieser Selbsteinschätzung klagten laut einer Studie weniger über Gesundheitsbeschwerden und emotionale Erschöpfung. Ihre Lebenszufriedenheit schätzten sie höher ein. Die Beschäftigung sollte einen aber nicht zum Eigenbrötler machen. Laut einer Untersuchung der Sozialpsychologin Verena Hahn erholt sich besonders gut, wer zusammen mit seinem Partner aktiv wird.