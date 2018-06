Wham!

Seit sich George Michael in den neunziger Jahren geoutet hat, wird wegen Wham!-CDs im Regal niemand mehr richtig böse gedisst. Man darf sie bloß nicht auflegen. Und ich prangere das an. Wham! waren cool und schwul, lange bevor sich George Michael zum Cool-und-schwul-Sein bekannte, weil Wham! immer schon cool und schwul waren, nur eben inoffiziell. Die Songs überzeugen durch unterkomplexen Text, meist eine Spur zu dolle orchestriert, die Videos mit Föhnwellen in Ekstase, if you’re gonna do it, do it right – do it with me. Das ist fett, das ist peinlich, aber es funktioniert. Immer noch. Ich spüle doppelt so schnell auf Club Tropicana, ich kann nicht streng sein, wenn irgendwo Last Christmas läuft, und in meiner Gegenwart wird I’m Your Man niemals ohne Ausziehen über die Bühne gehen, wenigstens ein Kleidungsstück. Will keiner mehr sehen. Ist mir aber egal. Wir ziehen das jetzt durch. George & Andrew & I.

Stempeln

Das Beste an der BRD war, dass damals noch gestempelt wurde, was das Zeug hielt. Auf Ämtern, bei der Post, im Schriftverkehr. Kindern schenkte man zu Weihnachten eine Kinderpost. Sie bestand aus einem Schalter, Formularen und jeder Menge Stempeln. Wahrscheinlich hat man mich als Kind zu oft hinter dem Schalter geparkt, ohne Kunden, ohne Kollegen, ohne Schlange, allein unter Stempeln. Es ist nicht nur das satte Schmatzen, wenn sich der Stempel auf dem Kissen räkelt, auch nicht das klebrige Knistern, mit dem er sich vom Papier löst. Was mich bis heute fasziniert, ist das Maßlose, die Unendlichkeit. Ein Aufkleber ist weg, sobald er geklebt wurde. Ein Stempel stempelt und stempelt und stempelt und stempelt. Natürlich kann man trotzdem nie genügend Stempel haben. Mittlerweile verfüge ich über eine Sammlung, die ich niemandem erklären müssen möchte: "Abgelehnt!" (gerne auf Rechnungen, die ich längst feige bezahlt habe), die Maßanfertigungen "Someday/Maybe" und "25 Gründe, warum es sich diese Woche zu leben lohnt", das Vintage-DDR-Straßenverkehrsschilder-Set. Wenn es einen Gott gibt, werde ich irgendwann Türsteher im Himmel, Handrücken stempelnd.

Fallout Shelter

Die App wurde eigentlich nur als Teaser für das erfolgreiche Computerspiel Fallout entwickelt. Die Story: Überlebende einer nuklearen Katastrophe hausen gemeinsam in einem Bunker. Man kann Räume bauen, Charaktereigenschaften verbessern und die Insassen neue Bewohner zeugen lassen. Manchmal muss man das sogar, weil nur Sex die Zufriedenheit der Bewohner steigert. Schwangere können sich im Falle eines Todeskrallen-Angriffs nicht verteidigen, sondern rennen schreiend weg. Man muss das nicht gut finden. Fand ich erst auch nicht. Bis ich die Bewohner nach meinen Kollegen benannt habe. Das geht nämlich. An der Schleuse meines Bunkers wacht jetzt Helmut Schmidt mit einem Raketenwegwerfer (sic!). Er hat sieben Kinder und ist bester Laune. Meine Lieblingskollegen lasse ich an der Bar ihr Charisma trainieren. Und der, der mich nie in der Kantine grüßt, sitzt allein in einem Lagerraum und trägt ein Clownskostüm. Hat er sich halt echt selbst eingebrockt.

Karin Ceballos Betancur mag auch Julio Cortázar, Nick Cave und Wattestäbchen im Ohr