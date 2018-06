Dieses Unternehmen weiß, wie man mit Werbefilmchen Kleinanleger heißmacht. "German Pellets heizt Ihre Rendite an", verkündet der Sprecher aus dem Off. Ein Gong schlägt, auf dem Bildschirm lodern Flammen, dann poppt in fetter grüner Schrift auf: "Bis zu 8 Prozent Zinsen!" Und darunter steht schon die Hotlinenummer.

Die Teleshopping-Masche zieht. Mehr als eine Viertelmilliarde Euro hat der Wismarer Holzpellet-Hersteller German Pellets mithilfe solcher und ähnlicher Werbeaktionen eingesammelt. Die Anleger erhielten für ihr Geld Anleihen oder Genussscheine: Wertpapiere, die ihnen eine Beteiligung am Unternehmensgewinn in Aussicht stellten – und dazu ein gutes Gewissen. Die selben Versprechen machten einst die Öko-Energiefirmen Prokon, Windreich, Solar Millennium oder Biogas Nord: Sie lockten ihre Anleger mit hohen grünen Renditen und meldeten dann Insolvenz an.

Bei German Pellets sollte alles anders sein. "Es gibt kein Kursrisiko", behauptete das Unternehmen noch am Dienstag auf seiner Website. Die Geldgeber machen gerade andere Erfahrungen. An der Stuttgarter Wertpapierbörse fällt der Kurs des Genussscheins ins Bodenlose (siehe Grafik). Auch die Kurse der beiden Unternehmensanleihen brachen ein. Am Montag präsentierte German Pellets seinen Gläubigern dann Pläne für eine Umschuldung: Die Tilgung einer am 1. April fälligen Anleihe soll um zwei Jahre gestreckt, die Zinsen sollen gesenkt werden.

Wird German Pellets seine Außenstände von heute gut 300 Millionen Euro je zurückzahlen? Oder müssen abermals die Kapitalgeber fürchten, dass sie ihr Geld in einem grünen Investment verbrennen? Warum investieren deutsche Anleger überhaupt immer wieder in solche Unternehmen, wo sie doch gemeinhin als übervorsichtig gelten, Aktien seit dem Ende des Dotcom-Booms meiden und das Gros ihres Vermögens trotz Nullzinsen lieber auf Sparbüchern parken oder bestenfalls in Eigenheime investieren?

Daniel Bauer, Vorstand der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), macht dafür die Werbung verantwortlich: Viele Anleger seien auf bunte Flyer hereingefallen und als "Zinsjäger" den hohen Renditeversprechen gefolgt. Hinzu kommt die moralische Komponente. "Die Gläubiger haben sich von dem Investment nicht nur eine hohe Rendite, sondern auch ein gutes Gewissen versprochen", sagt Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. "Es ist paradox: Die Deutschen kaufen Waschmaschinen erst, wenn sie drei Testberichte gelesen haben. Aber bei Kapitalanlagen vertrauen sie den Verkäufern blind."

Besonders bluten mussten immer wieder die Käufer von Mittelstandsanleihen, wie sie auch German Pellets unter das Volk gebracht hat. Laut dem Portal Anleihen-Finder.de wurden seit 2009 fast 1.000 solcher Wertpapiere platziert, mit einem Volumen von fast 9,6 Milliarden Euro. Doch mehrere Dutzend Zahlungsausfälle haben die Stimmung nachhaltig gedämpft. "Es werden sicher noch einige Anleihen mit einem Volumen von 50 bis 100 Millionen Euro leiden", warnt Anlageschützer Bauer.

Schon Mitte 2015 hatte die SdK beanstandet, dass die Gesellschaft teilweise intransparent sei, "gewöhnungsbedürftige" Geschäftsbeziehungen unterhalte, Passagen in Geschäftsberichten "rätselhaft" seien und die Darlehen an die Gesellschafter einen "Hauch von Selbstbedienungsmentalität" hätten. Doch nur wenige Anleger seien danach vorsichtig geworden.

Noch ist das Unternehmen nicht pleite. In seinen Finanzberichten weist es Profite aus. Doch am Freitag meldete das Schwesterunternehmen Kago Wärmesysteme Insolvenz an. Der Ofenhersteller gehört dem Selfmadeunternehmer Peter Leibold – der gemeinsam mit seiner Tochter auch alle German-Pellets-Anteile hält. German Pellets hat Kago in den vergangenen Jahren mehr als 20 Millionen Euro geliehen. "Die Lage des Unternehmens ist äußerst kritisch", sagt Kagos vorläufiger Insolvenzverwalter Volker Böhm. Der Betrieb ruhe seit Wochen, die Chancen für eine Wiederaufnahme der Produktion "stehen schlecht". Geht Kago pleite, muss German Pellets wohl seine Millionenkredite abschreiben.

Auch German Pellets’ Kerngeschäft ist bedroht: durch den Verfall der Ölpreise. Zwar rechnet das Unternehmen auf seiner Homepage vor, man könne beim Verheizen von Holzstäbchen anstelle von Öl gut 23 Prozent Kosten sparen. Doch in Wirklichkeit ist Öl heute gut 40 Prozent billiger, als German Pellets auf der Website behauptet. Das heißt: Wer mit Pellets statt Öl heizt, verbrennt damit zurzeit Geld. Das Unternehmen beantwortete einen Fragenkatalog der ZEIT bis zum Redaktionsschluss am Dienstagabend nicht.

Die Gläubiger müssen nun bis zum 10. Februar entscheiden, ob sie die für sie nachteilige Umschuldung akzeptieren – oder das Risiko eingehen, dass auch German Pellets Insolvenz anmeldet. Anlegerschützer Nieding nennt das die "Wahl zwischen Pest und Cholera". Und SdK-Vorstand Bauer, dem Anleger ihre Stimmen übertragen können, will dem Plan nur zustimmen, wenn Leibold die Geschäftsführung aufgibt und seine Anteile während einer Sanierung einem Treuhänder übergibt. Jetzt brennt es wirklich bei German Pellets, und zwar lichterloh.