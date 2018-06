Der Bauer bleibt frühmorgens im Bett. Die Kuh fährt derweil auf dem vollautomatischen Melkkarussell im Kreis. Futterroboter versorgen das Vieh mit Nahrung. Sensoren überwachen jedes Tier: Wie viel frisst es? Wie oft hat es sich bewegt? Draußen auf dem Feld findet der Traktor allein seine Spur. Tonnenschwere Geräte bewegen sich zentimetergenau über den Acker, aus der Luft erscheinen die Furchen wie mit dem Lineal gezogen. Der Mähdrescher ruft den Erntetransporter heran, wenn der Korntank voll ist. Der Düngerstreuer schaltet sich selbsttätig ab, wenn er dem Bach zu nahe kommt.

All das ist nicht die Landwirtschaft der Zukunft. Es ist eine Gegenwart, die immer allgegenwärtiger wird. Der Markt für digitale Landtechnik wächst jährlich um durchschnittlich zwölf Prozent. 2020 soll allein die Wertschöpfung durch Digitalisierung nach aktuellen Prognosen ein Volumen von 4,5 Milliarden Euro haben. Wird der Bauernhof zum Auslaufmodell? Noch arbeitet in Deutschland nur jeder fünfte Bauer mit vernetzten Systemen. Aber jeder zweite interessiert sich dafür. Denn Landwirte mögen zwar konservativ und beständig erscheinen – technikbegeistert sind sie dennoch. Und Technik, die mehr Ertrag oder bessere Arbeitsbedingungen verspricht, macht neugierig – besonders die Jüngeren, die diesen immer noch tatkräftigen Beruf ergreifen.

DIE ZEIT: Stimmt unser Eindruck, wonach Landwirtschaft zum Hightech-Beruf wird?

Martin Richenhagen: Ackerbau und Tierhaltung werden durch die Datenrevolution immer mehr vom Handwerk zum industriellen Produktionsprozess. Der Bauernhof wird zur Fabrik, mit dem entscheidenden Unterschied, dass kein Dach drauf ist ... Das Interesse an Farming 4.0 steigt auch, weil jetzt Industrie 4.0 – die rasant zunehmende Digitalisierung in der Produktion – zum großen Thema geworden ist. Dabei haben wir schon vor Jahren einen fahrerlosen Schlepper vorgestellt. Aber erst seit es autonom fahrende Autos gibt, schaut die Öffentlichkeit genauer hin. Übrigens haben wir gerade einen Erfahrungsaustausch mit Audi vereinbart.

ZEIT: Tatsächlich? In der Automobilbranche sagt man immer, Autos könnten selbstständig fahren, Trecker höchstens einparken ...

Richenhagen: Unser Traktor kriegt schon eine Menge hin: Er fährt autonom, setzt zentimetergenau zum Wenden an. Wir können ihn automatisch zum Entladen an den Ackerrand schicken, und er fährt auch auf der Straße. Da müssen wir allerdings dafür sorgen, dass das Produkthaftungsrisiko nicht zu hoch ist. Einmal hat ein Traktor am Stadtrand von Paris einen Mast umgenietet. Danach waren Teile der französischen Hauptstadt für eine Weile ohne Strom.

ZEIT: Wollen die Bauern überhaupt diese Hightech-Angebote?

Richenhagen: Alles, was unsere Systeme leisten, um die Maschinen zu regulieren, einzustellen und zu optimieren, finden die Landwirte prima. Die wollen ja nicht andauernd aussteigen. Lieber sitzen sie in der klimatisierten Treckerkabine – links der Kühlschrank, rechts das Bose-Soundsystem – und lesen auf dem iPad oder verschicken E-Mails. Der jüngste Renner ist unsere Drohne, die hat besonders in Brasilien und Argentinien Erfolg. Der Viehzüchter muss ja alle Zäune abreiten, um zu gucken, ob die in Ordnung und alle Rinder gesund sind. Jetzt lässt er das morgens und abends die Drohne machen.

Infobox Martin Richenhagen Jürgen Thumann AGCO Agrartheologe mit globaler Mission Heute ist er Manager. Als Kind will der in Köln geborene Martin Richenhagen am liebsten Reiter werden. Sein Vater überzeugt ihn, Theologie und Romanistik zu studieren. Richenhagen arbeitet fünf Jahre lang als Religionslehrer in Frechen. Der Sport bleibt jedoch seine Leidenschaft. Als Chef der Equipe führt er die deutschen Dressurreiter 2008 zum Olympiasieg. Während des Studiums gründet Martin Richenhagen einen Dressurstall und verdient sich damit sein erstes Geld. Er lernt den Stahlunternehmer Jürgen Thumann kennen, der ihn dazu überredet, in die Wirtschaft zu wechseln. Der Quereinsteiger steigt bald auf. 1998 wird er Geschäftsführer des ostwestfälischen Landmaschinenherstellers Claas. Auf der Landtechnikmesse Agritechnica in Hannover kommt er mit dem amerikanischen Unternehmen AGCO in Kontakt, dem drittgrößten Landtechnikhersteller der Welt. AGCO Als AGCO einen neuen Chef sucht, wird auch Richenhagen gefragt. Er setzt sich gegen 15 Mitbewerber durch. Seit März 2004 steht er an der Spitze des US-Riesen, der unter seinem Dach rund zwanzig Marken versammelt. Dazu gehören der deutsche Hersteller Fendt, der finnische Traktorenbauer Valtra, die US-amerikanischen Unternehmen Massey Ferguson und Challenger. AGCO arbeitet intensiv an der Digitalisierung der Landwirtschaft. Dabei profitiert das Unternehmen von seiner breiten Markenpalette und entwickelt Software, die bei verschiedenen Anbietern funktioniert. Zum fünften Mal lud Martin Richenhagen während der Grünen Woche 2016 in Berlin zum AGCO Africa Summit. In Afrika sieht er gute Chancen, die Landwirtschaft voranzubringen: mehr Innovation, mehr Ertrag, weniger Hunger. Und natürlich bietet der Kontinent für ein globales Unternehmen einen interessanten Markt.

ZEIT: Schade, das klingt nach dem Ende der Gaucho-Kultur ...

Richenhagen: Nein, nein, den Gaucho wird es weiter geben. Aber Zäune zu kontrollieren ist sehr, sehr langweilig.

Im Begriff Präzisionslandwirtschaft steckt ein Versprechen der Hersteller der neuen Agrartechnologien. Sie locken damit, dass sie Ökonomie und Ökologie miteinander versöhnen können. Precision farming soll mit einem geringeren Einsatz von Diesel für Traktoren und andere Landmaschinen und mit weniger Pflanzenschutz- und Düngemitteln höhere Erträge liefern. Die Aussaat wird an die Bodenverhältnisse angepasst, gespritzt wird nur so viel wie unbedingt nötig. All das lässt sich für jeden Hektar, für jede Fuhre Getreide sorgsam dokumentieren. Gewiss, der Verbraucher schätzt diese Transparenz. Aber wie viel will der Landwirt preisgeben?