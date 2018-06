Inhalt Seite 1 — Soooo viel Hass Seite 2 Auf einer Seite lesen

Quentin Tarantinos neunter Film trumpft mit einer eigenen Orchesterouvertüre auf, sie wurde von keinem Geringeren als Ennio Morricone komponiert, der vor Jahrzehnten mit dieser Art Musik zahllose Italowestern in priesterlich-bedeutungsschwangere Stimmung versetzte. Natürlich weckt genau ein solches Pseudo-Pathos heute die Erwartungen, denn eine Zusammenarbeit eines der größten Filmkomponisten mit einem der versiertesten Meister der Zitatcollage verspricht große postmoderne Western-Oper. Das Ganze beruht nun auf einem Drehbuch, das im Januar 2014 von vorwitzigen Hackern geleakt worden war, die sich später tränenreich dafür entschuldigten, sodass sich der Regisseur erst nach einer angemessenen Geduldsfrist ans Filmen von The Hateful 8 machte.

Eine Kutsche rumpelt nach Red Rock. Sie hat es eilig, denn ein Schneesturm ist ihr auf den Fersen. Bis in die Stadt wird sie es nicht schaffen, und plötzlich will auch noch Major Marquis Warren (Samuel L. Jackson) mitfahren, ein paar gefrorene Leichen im Gepäck. In der Kutsche sitzt ein weiterer Kopfgeldjäger, John "der Henker" Ruth (Kurt Russell), der nicht auf Mitfahrer aus ist, weil ein fetter 10.000-Dollar-Fisch an seine Hand gekettet ist, nämlich die Mörderin Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh). Diese Daisy, eine Schlimme, die manchmal einen Ellenbogen ins Gesicht gerammt bekommt, möchte er sich nicht abjagen lassen. Andererseits ist Warren, der Schwarze, ein geschätzter Kollege. Außerdem war er Offizier der Nordstaatenarmee im gerade zu Ende gegangenen Sezessionskrieg – und er besitzt einen echten Brief von Präsident Lincoln, den der Henker ums Verrecken gern lesen möchte.

Natürlich kommt es bald noch komplizierter: Noch jemand will aus der Kälte gerettet werden. Chris Mannix steigt ein, der Sohn eines bekannten Südstaaten-Rebellen – und es beginnt empfindlich rassistisch zu knistern in der Kutsche. Jetzt muss die Kutsche vor einem Laden namens Minnie’s Haberdashery Rast machen und den Sturm abwarten. Doch Minnie und ihr Mann sind nicht da. Vielmehr wartet eine wahrhaft seltsame Gesellschaft, darunter ein mürrischer Südstaaten-General und Oswaldo Mowbray, der neue Henker von Red Rock. Nun ist Tarantinos Personal versammelt. Die Mischung ist explosiv.

Der Bürgerkrieg ist zu Ende, aber es herrscht kein Frieden in den Staaten. Das Recht ist so brüchig wie ein Eiszapfen am Dach von Minnies Laden. Die acht Hasserfüllten zwängt es an einem Ort zusammen, an dem es nicht mehr weitergeht und auch das endlose Land es nicht erlaubt, dass alle Enttäuschten und Verletzten, alle Überlebenskünstler und Schlitzohren ihrer Wege ziehen. Und hier geht es auch mit dem Western nicht weiter, sondern Tarantino zieht einen Strich und lässt ohne Umschweife etwas Neues beginnen. Der lange Rest dieses dreistündigen Opus ist ein Kammerspiel, ein Bühnenstück im geschlossenen Raum, ein klassisches Drama der Enthüllung und Entbergung.

Nur dass Tarantinos Figuren eigentlich nicht reden mögen, die Wahrheit überhaupt nicht leiden können und lieber zur Waffe greifen, als eine Auseinandersetzung mit Worten auszufechten. Und weil sie hasserfüllt sind, besteht der Rest in einem quälend entschleunigten shoot-out, man kann auch sagen in einer historischen Konfliktbereinigung in gewaltironischer Tarantino-Manier, hier gedehnt auf mehr als zwei Stunden, unterbrochen von Rückblenden und nicht ganz frei von Wiederholungen. Ging es in seinem vorhergehenden Film Django Unchained um die Sklaverei, so gärt hier ein Elixier aus Habgier, Misstrauen und Rassismus, das ebenfalls in die amerikanische Seele geträufelt wurde. Die Entladungen ähneln sich, bloß dass hier am Ende ein paar Blutplacken mehr die Dielen verunzieren und noch mehr Menschenmus an der Kaffeekanne klebt.