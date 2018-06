Inhalt Seite 1 — Von wegen sauber Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für Volkswagen ist der ärgste Gegner nicht BMW, Daimler oder Toyota, sondern eine Behörde: die Environmental Protection Agency (EPA). Die oberste US-Umweltbehörde hat den Konzern verklagt und auch die Pläne abgelehnt, mit denen die Wolfsburger ihre manipulierten Diesel in Amerika sauber bekommen wollten. Dabei hat die EPA in ihrer Arbeit für den Umweltschutz selbst alles andere als eine weiße Weste. Bei gleich einer ganzen Reihe von Fällen steht die Behörde massiv in der Kritik.

Am 5. August 2015 flossen elf Millionen Liter toxische Brühe in den Animas River in Colorado. Die Mischung, die Arsen, Kadmium, Blei und Quecksilber enthielt und aus einer geschlossenen Goldmine in den Rocky Mountains stammte, färbte den Fluss gelb. Drei Bundesstaaten und Tausende Anwohner waren betroffen. Ausgelöst hatte die Katastrophe, die die Region wohl auf Jahre belasten wird, ausgerechnet die EPA selbst. Die Washingtoner Behörde wollte die Mine, aus der seit Jahren Schadstoffe sickerten, sanieren. Doch die beauftragten Subunternehmer begingen einen gravierenden Fehler, der zu dem Unglück führte. Der EPA fehle es an Expertise, und sie habe es an Sorgfalt mangeln lassen, so das harsche Fazit des Innenministeriums, das den Vorfall untersuchte.

Für William Sanjour ist das Versagen wenig überraschend. "Wer denkt, dass sich die EPA dem Umweltschutz verpflichtet fühlt, täuscht sich", sagt der Kritiker der Behörde. Den Verantwortlichen gehe es vor allem um ihre Jobs und ihre Karrieren. Sanjour war selbst über 25 Jahre bei der EPA. Doch als er sich gegen lockere Regeln für Sondermüll zugunsten der Industrie wehrte, wurde er kaltgestellt. Sanjour wurde Whistleblower und zum Informanten für Umweltaktivisten. Er sieht das Grundproblem in der Struktur der EPA: "Der Präsident entscheidet über die EPA-Spitze. Die hat die Aufgabe, die politische Agenda des Weißen Hauses umzusetzen – egal, wie sich das mit den sonstigen Zielen der EPA verträgt." Die Beamten seien politischem Druck ausgesetzt und der konstanten Einflussnahme durch die Industrie. "Große Konzerne haben die Möglichkeit, Karrieren bei der EPA zu fördern oder auszubremsen – ihre Lobbyisten haben Zugang zu allen Ebenen des Apparates bis hin zu Kongressabgeordneten, Senatoren und dem Weißen Haus", sagt Sanjour. Wer sich kooperativ zeige, dem winkten später Industrie-Jobs. Die fünf Vorgänger der heutigen EPA-Chefin Gina McCarthy wechselten alle in Beraterjobs oder direkt in die Industrie. Lisa Jackson etwa, Obamas erste EPA-Chefin, ist heute oberste Umweltmanagerin bei Apple.

Auch Evaggelos Vallianatos hat wenig Schmeichelhaftes über die US-Umweltbehörde zu sagen. Vallianatos ist ein Ex-Kollege von Sanjour und mit der Zulassung von Pestiziden betraut. Über Jahrzehnte seien Pestizide von der EPA auf der Grundlage gefälschter Gutachten genehmigt worden – selbst als sich herausstellte, dass die Studien manipuliert waren, seien die darauf basierenden Genehmigungen nicht zurückgezogen worden, schreibt er in seinem Buch Poison Spring ("Vergifteter Frühling"). Die Hersteller hätten einfach neue Studien etwa zum umstrittenen Pestizid Glyphosat nachreichen können.

Die EPA, die sich im VW-Abgasskandal als forscher Ankläger geriert, wird regelmäßig selbst verklagt – unter anderem von Umweltschützern, die davon überzeugt sind, dass die staatlichen Umweltwächter ihrer Aufgabe nicht nachkommen. "Manchmal müssen wir die Gerichte anrufen, um die EPA zu zwingen, das Richtige zu tun", sagt Lena Moffitt vom Sierra Club, mit 2,4 Millionen Mitgliedern die größte Umweltorganisation der USA. Umweltschützer und der Bundesstaat Massachusetts zogen 2007 bis vor den obersten Gerichtshof, um die EPA dazu zu bringen, Treibhausgase zu regulieren. Die staatlichen Umweltschützer – es war die Amtszeit von George W. Bush – hatten erklärt, für den Ausstoß von CO₂ und anderen Abgasen von Fahrzeugen keine Obergrenzen aufstellen zu wollen.

Die Erfahrungsberichte von Vallianatos und Sanjour werfen ein Schlaglicht auf die derzeit größte Umweltdebatte in den USA: Fracking. Die Methode, bei der mithilfe von Chemikalien und hohem Druck Erdgas und Öl aus tiefen Gesteinsformationen gefördert werden, ist heftig umstritten, vor allem wegen der Kontaminierung von Trinkwasser. Nach massiven Protesten von Anwohnern und Bürgerinitiativen und auf Druck des damals von den Demokraten dominierten US-Kongresses versprach die EPA 2010 eine umfassende Untersuchung. Dabei sollten auch Proben vor und nach dem Fracking genommen werden. Nach fünf Jahren stellte die EPA im Juni 2015 die vorläufigen Ergebnisse vor und erklärte: "Wir haben keine Beweise gefunden, dass hydraulisches Fracking zu weitverbreiteten systemischen Auswirkungen auf das Trinkwasser in den USA geführt hat."