Im Grunde warten alle darauf an diesem beglückenden Opernabend. Sie warten, dass es passiert. Dass der britische Polarforscher Robert F. Scott und sein Konkurrent, der Norweger Roald Amundsen, sich Ölzeug und Seehundfelle von den Leibern reißen und endlich als Flüchtlinge des 21. Jahrhunderts dastehen. Geworfen in eine eisig-feindliche Welt, geschunden an Körper, Geist und Seele. Läge doch nahe. Passiert aber nicht. Scott bleibt der, der er mutmaßlich war, ein selbstquälerischer, psychopathischer Typ, der den Wettlauf zum Südpol verliert und am Ende, "dah-di-di-dit dit", den Kältetod stirbt, während Amundsen als Sieger und Held längst heimgekehrt ist. Gejagte freilich sind sie beide, vom eigenen Leben, von der Last des Nordens, und wenn zu den Morsezeichen des Telegramms mit der Nachricht von Scotts Tod die Schlussmusik anhebt, fein, sehr fern, silbrig klöppelnd, dann klingt das wie ein im ewigen Eis gefangenes Wagnersches Nibelheim.

Keine Flüchtlinge also, und das Tolle ist, dass das Musiktheater genau damit Brisanz beweist. Gewiss, letztlich werden auch in Pension Schöller Menschheitsthemen verhandelt, die morgen, gestern, immer gelten, nicht nur bei Shakespeare oder Wagner. Es höre, sehe und begreife, wer hören, sehen und begreifen kann. Tom Holloways grandioses Libretto zu South Pole aber und Miroslav Srnkas vielleicht noch grandiosere Musik treiben das Konkrete so weit in die Abbreviatur und Abstraktion, lassen umgekehrt alles Abstrakte so konkret werden – und das ist das Neue, auch Radikale an dieser zunächst eher wenig radikal erscheinenden "double opera" –, dass der Mensch sich gleichsam nackt macht. Scott und Amundsen können ebenso gut Scott und Amundsen sein, die historischen Figuren, wie zwei Syrer aus Aleppo, die 2016 in Deutschland ihr Glück versuchen, oder überhaupt Leute, die alles riskieren, Angela Merkel und Donald Trump zum Beispiel, oder die vielen Klima-Aktivisten, deren Namen keiner nennt.

Hans Neuenfels jedenfalls, der Regisseur dieser Uraufführung, tut gut daran, auf jede Eigenmächtigkeit zu verzichten. Keine Jünglinge als Allegorien des Poetisch-Erotischen, keine Schrifttafeln, die Botschaften verkünden (wozu sich nicht nur Amundsens resignatives Credo anböte: "Der Sieg ist denen vorbehalten, die sich vorbereiten. Das nennt man dann Glück"), keine kunstvollen Alter Egos. Vom tradierten Neuenfels-Zeichenvorrat übrig bleiben einzig die Tiere, die Ponys auf Scotts Seite, die Hunde in Amundsens Team. Neuenfels lässt sie von Statisten spielen, mit Kopfmasken wie im Scherenschnitt, was dazu führt, dass die Tötung aller im sechsten Bild, aus Erschöpfung und Hunger, wie die Choreografie eines von Holzhammerschlägen begleiteten Massakers wirkt.

Das Weibliche bringt es nur zu Wahnbildern – aber das macht nichts

Die Szene zeigt, nun ja, die Antarktis. Einen gleißend weißen Kubus mit Auf- und Abtritten (Bühnenbild Katrin Connan und Hans Neuenfels), aus dem es kein Entrinnen gibt. Einen Un-Ort, das Innere eines Eisblocks oder Iglus, Utopia in seiner grässlichsten Gestalt. Ein schwarzes Kreuz im Fluchtpunkt markiert den Pol, der auch nicht mehr ist als eine rechnerische Größe, und wenn Amundsen ihn erreicht und die norwegische Flagge ins Eis rammt und ein Zelt errichtet, dann ist ein Nichts gewonnen und mit ihm die Erkenntnis, dass alles Streben letztlich um des Strebens willen geschieht – koste es, was es wolle: das aufs Spiel gesetzte Leben anderer, Glück, Liebe.

Die Bezeichnung double opera zielt auf die Parallelität, ja Symmetrie der Ereignisse, und was musikalisch, vor allem im Orchester, hoch komplexe Strukturen provoziert (jenseits der Tatsache, dass Scott und seine Mannen Tenöre sind, während Amundsen die Baritone anführt), ein permanentes Schichten, Entblättern, Ausbeulen und Lenken der Zeitläufte, das wird szenisch augenfällig. Die Bühne teilt sich in zwei Hälften, die einen haben Ponys, wie gesagt, die anderen Hunde, die einen versuchen es mit einem Motorschlitten, die anderen auf Skiern, die einen basteln sich, um vor Leere nicht verrückt zu werden, ein seltsames "Carusophon" und lauschen der Blumenarie aus Bizets Carmen, bei den anderen tun es ein Grammofon und Solveigs Lied, und wenn Scott schließlich elend röchelnd verreckt, stolziert auf der anderen Seite Amundsen im Frack umher, als wäre er der Fledermaus entsprungen.

Zwei Frauen gibt es natürlich auch: Scotts Ehefrau Kathleen (Tara Erraught), eine biedere schwarze Witwe von Anfang an, sowie, barfüßig und im weißen Nachthemdchen, die Landlady (Mojca Erdmann), die schwer an ihrem Schicksal und einem Blecheimer trägt. Aus unglücklicher Liebe zu Amundsen hat sie sich einst umgebracht, und mehr als solches Wahnbildhafte, Wiedergängerische, doch arg konventionell Projizierte wird dem Weiblichen hier von Männerhand offenbar nicht zugetraut. Das könnte enttäuschen, mündet musikalisch aber unmittelbar vor der Pause in ein Quartett, das alles verzeihen lässt: Zwischen Purcells idiomatischer Frost-Szene, Beethovens Mir ist so wunderbar und so einigem von Benjamin Britten irrlichtert diese Musik – ein Sehnen, Ächzen und Tönen aus Körperfasern und Gedanken, das die beiden Frauen am Schluss der Szene in ein emphatisches Crescendo treibt, hinauf zu höchsten, sich in Halbtonschritten reibenden Höhen. Und Hans Neuenfels, der mit den Augen hört, macht, dass die beiden sich über Schneestürme, Breitengrade und Zeitalter hinweg die Hände reichen, wie Gretel und Gretel.