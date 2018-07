Doktorate sind ein Monopol der Universitäten. Daran halten die Institute fest – und rufen damit regelmäßig Trotz und Empörung unter den Fachhochschulen hervor.

Alle paar Monate wiederholt sich das Schauspiel: Es gibt eine Veröffentlichung, ein Statement, eine Pressekonferenz über die Zukunft des Hochschulstandorts Österreich. Dieser Tage ist es etwa das Positionspapier Doktorat, präsentiert von der Universitätenkonferenz uniko. Und postwendend ruft die Fachhochschul-Konferenz (FHK), Vertreterin der 21 heimischen FHs: "Wir wollen das auch!"

Gemeint ist das Promotionsrecht – kein flächendeckendes, das werde oft missverstanden, sagt FHK-Generalsekretär Kurt Koleznik. "Aber wo ein Thema oder Fachbereich doktoratswürdig ist, wollen wir eigene Doktoratsprogramme entwickeln dürfen." Üblicherweise melden sich dann auch sofort einige Stellen zu Wort und weisen das Ansinnen der Fachhochschulen zurück. Zuletzt etwa, merkbar genervt über die "andauernde Penetranz", der Wissenschaftsrat. Er verweist auf die aktuelle "Empfehlung zur qualitativen Weiterentwicklung der Doktoratsausbildung" der Hochschulkonferenz. Die hat, nach zwei Jahren intensiver Diskussionen, deutlich gemacht: gemeinsam entwickelte Doktoratsprogramme von FHs und Unis ja. Aber Promotionsrecht soll Vorrecht der Universitäten bleiben. Worauf die FHK, die ebenfalls in der Hochschulkonferenz sitzt und diese Diskussion angezettelt hat, kontert, sich damit nie einverstanden erklärt zu haben.

Viele wundern sich über die Endlosschleife. Wieso reitet die Fachhochschul-Konferenz derart auf der heiligen Kuh der Universitäten, dem Promotionsrecht, herum? Dafür werde sie laut Wissenschaftsrat sogar aus den eigenen Reihen kritisiert. Doch wer in die Diskussion eintaucht, merkt am emotionalen Tonfall aller Beteiligten rasch: Sachfragen bilden nur die Oberfläche der Debatte. Was das Hickhack so richtig antreibt, sind Stolz und Vorurteil.

Eingeführt wurden die Fachhochschulen in Österreich 1993, um – meist in den Regionen – eine zwar wissenschaftlich fundierte, aber eindeutig praxisbezogene Berufsausbildung anzubieten: eine Aufgabe, "die sie zur vollsten Zufriedenheit unserer Mitglieder erledigen", sagt etwa Gudrun Feucht von der Industriellenvereinigung. Wie fast alle anderen mit Hochschulfragen Befassten spricht sich auch Feucht gegen eine weitere Angleichung der Ausbildungssysteme FH und Universität aus.

"Ich verstehe nicht, warum die FHs wie Unis werden wollen", sagt auch Sonja Hammerschmid, Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität Wien und neue Präsidentin der uniko. "Es gibt doch genug Platz für beide Systeme mit ihren eigenständigen Profilen."

Diese Profile gelte es zu schärfen, nicht zu verwässern, betont der Rat für Forschung und Technologieentwicklung. Das akademisch-wissenschaftliche Arbeiten und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind demnach nicht Sache von FHs; sehr wohl aber sollten diese mit Universitäten kooperieren, vor allem bei der Doktoratsausbildung.

Allerdings kommt die geforderte Zusammenarbeit oft nur als Einbahnstraße daher. Exemplarisch dafür steht das erwähnte Positionspapier Doktorat. Die neuerliche Feststellung, "das Promotionsrecht ist Proprium der Universitäten" – also nur Unis sollen den Doktortitel verleihen dürfen –, war ja erwartbar. Doch dann geht es weiter: Kooperationen mit anderen Institutionen im Verlauf des Doktorats seien möglich. Aber ob und welche stattfinden, wollen die Universitäten bestimmen. Sie allein möchten die Wahl nach "strategischen Forschungsinteressen" treffen und über sämtliche Details der Zusammenarbeit entscheiden, vom Curriculum über Betreuung und Begutachtung bis hin zu qualitätssichernden Maßnahmen.