Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Es fehlen Ärzte! Das ist nur zum Teil eine Hiobsbotschaft. Denn wirklich fehlen tun gute Ärzte, bei den übrigen kann sich deren Abwesenheit durchaus positiv auf die Volksgesundheit auswirken.

Eine geniale Idee ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Der beklagte Mangel könnte durch sogenannte Leihärzte behoben werden, ein Konzept, das sich an den Partizipationsmodellen des Dienstleistungskapitalismus orientiert.

Mit Rent a doc lassen sich Engpässe, die durch die neuen Arbeitszeitregeln für Mediziner entstanden sind, überwinden. Verschiedene Docrental-Unternehmen könnten zudem das System der Heilberufe um gesunde Konkurrenz bereichern.

Bisher kannte man ja bereits das Modell Hire a patient, bei dem es zu seltsamen Krankenscheinakkumulationen in den Praxen kommt. Leasingmediziner schaffen aber auch Probleme. Sie verdienen deutlich besser als stationäre Ärzte, sind naturgemäß nicht in ein Team integriert. Was für die Stimmung sicher von Vorteil ist.

Besonders prekär ist der Mangel im Bereich der Anästhesie. Wenn jemanden ein Mietmediziner ins Land der Träume schickt, scheint das für den Effekt unerheblich. Doch soll es Leiden geben, bei denen der persönliche Bezug zum behandelnden Arzt wesentlich scheint.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 07 vom 11.02.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Da könnte insofern Abhilfe geschaffen werden, indem die Patienten mit den mobilen Doktoren mitwandern. Durch diese Zirkulation werden wieder Betten frei, und man kommt auch noch trotz Krankenstand herum.

Zusätzlich könnte man die enormen Kosten für fixe Krankenhäuser sparen. Rent a clinic bedeutet, sich kurzfristig in leeren Kasernen oder in nicht benützten Bierzelten einzumieten.

Was in Kriegszeiten recht ist, kann in wirtschaftlicher Krisenzeit nur billig sein. Rent a health system wäre schließlich die Ultima Ratio. Natürlich böte sich da das Gesundheitssystem eines Schwellenlands an. Aus Kostengründen.

Wenn die Entwicklung allerdings so fortschreitet, wird dieser Schritt vielleicht gar nicht nötig sein.