Es ist verrückt. Da will eine relativ unbekannte Frau neue Präsidentin der FDP werden. Also die Führung dieser einst stolzen Partei übernehmen. Und dann? Verschwindet sie einfach von der Bildfläche.

Die Schwyzer FDP-Nationalrätin Petra Gössi hat am vergangenen Samstagabend in einem Communiqué verkündet: Ich stelle mich dem Auswahlverfahren. Oder wie die Neue Zürcher Zeitung schon vergangene Woche schrieb: Sie habe "den Allradantrieb eingeschaltet" und "Kurs Richtung FDP-Präsidium" aufgenommen. Danach stieg die Politikerin ins Flugzeug. Und weg war sie.

Sie beantwortet keine Anrufe und keine E-Mails. Den Journalisten hinterließ sie lediglich eine digitale Notiz. Sie sei am 15. Februar wieder zu erreichen. Am 15. Februar!

Große Verzweiflung machte sich breit unter den Bundeshausjournalisten. Und als am Sonntag erst noch der Kronfavorit Christian Wasserfallen twitterte, er wolle doch nicht FDP-Präsident werden, herrschte akute Informationspanik. Plötzlich fragten sich alle: Wer ist diese Petra Gössi, die es dank Allradantrieb in die FDP-interne Poleposition geschafft hatte?

Aber eben: Die Frau ist zurzeit im Flugmodus. Sparsame Finanzpolitikerin, die sie ist, will sie ihre Spesenrechnung nicht mit Roaminggebühren belasten.

Eine Notlage macht Journalisten erfinderisch. Radio SRF 4 News führte ein Gössi-Interview – mit sich selber. Ein Redaktor stellte sich den harten Fragen seines Kollegen zur großen Unbekannten: Wer ist diese Frau, die seit 2011 im Nationalrat sitzt?

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 07 vom 11.02.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Auf ihrer Homepage ist Petra Gössi in einem Neoprenanzug zu sehen. Das ist ein Hinweis auf eines ihrer Hobbys: Tauchen. Wasser scheint sie von Kindesbeinen an fasziniert zu haben, wollte sie doch ursprünglich Meeresbiologin werden.

Schließlich landete sie aber nicht am Strand oder auf hoher See, sondern als Wirtschaftsjuristin in einer Steuer- und Unternehmensberatung in Zürich. Ihr oberster Chef ist der ehemalige FDP-Präsident Franz Steinegger.

Da hatte der Bote der Urschweiz schon mehr zu bieten. Das Blatt weiß: Petra Gössi habe "das Zeug zur nationalen Sympathieträgerin". Sie komme schließlich gut an als "jugendliche, naturverbundene" Person. Ihrem Hobby sei Dank. "Seriös" sei sie, könne aber auch "die Zähne zeigen".

Die Gelobte selbst saß da womöglich gerade in einem Starbucks-Café und loggte sich in ein Gratis-WLAN ein. Auf jeden Fall bedankt sie sich auf Facebook für "den medialen Segen" aus der Heimat. Immerhin 100 Personen gefällt das: Daumenhoch, Schweizerfähnli, Daumenhoch.

Was für ein Kulturschock für die FDP. Die Partei hatte sich gerade an einen Präsidenten gewöhnt, der sich in den vergangenen Jahren selbstlos ins Volk stürzte – und ihr ein bodenständigeres Image verpasste. Leicht zerknirscht kommentierte deshalb die Neue Zürcher Zeitung: "Gössis größte Herausforderung besteht darin, als Vorarbeiterin ihrer Partei kommunikativ zulegen zu müssen."

Ein Swisscom Infinity XL Abo (im und ins Ausland inklusive), das wäre doch mal ein Anfang.