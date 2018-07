Plötzlich herrscht Eintracht in der Regierung im Umgang mit den Flüchtlingsströmen. Vorüber der semantische Streit um die Beschwörungsformeln, welche besorgte Bürger beschwichtigen sollen. Eine härtere Gangart kündigt sich an, und ganz vorne marschiert der neue Leiter des Verteidigungsressorts, Hans Peter Doskozil.

Er ist gegenwärtig das neue Gesicht der Genossen: eine bullige Erscheinung, sein Blick verspricht grimmige Entschlossenheit. Auf einmal steht das Bundesheer nicht mehr als bejammernswerter Haufen da, jetzt soll die ausgehungerte Truppe nahezu im Alleingang die Flüchtlingskrise bewältigen und den entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass der sogenannte Richtwert (vulgo Obergrenze) eingehalten werden kann.

Es ist ein erstaunlicher Paradigmenwechsel der Sozialdemokratie: Nach der verlorenen Berufsheer-Abstimmung wurde die ungeliebte Wehrpflichtigen-Armee endgültig zum Stiefkind der Regierungspolitik abgehalftert. Kasernen standen zur Disposition, schweres Gerät wurde eingemottet, Manöver abgesagt und an allen Enden und Ecken eingespart. Es gab phasenweise nicht einmal genügend Sprit, um einzelne Einheiten zu ihren Einsätzen zu transportieren.

Mit einem Mal will sich Österreich jetzt zu einem wehrhaften Land wandeln, an dessen Grenzen treu und fest die Wacht am Stacheldraht steht. Die Republik sieht sich zwar keiner militärischen Bedrohung gegenüber, doch die Remilitarisierung der Mentalität ist in vollem Gange. Soldaten als Garanten für die Unversehrbarkeit der Landesgrenzen, für diesen Kurs steht Hans Peter Doskozil, der einen burgenländischen Seitenweg der Sozialdemokratie verfolgt

Als Landespolizeikommandant für das Burgenland stieg der ehemalige Büroleiter des Landeshauptmannes im vergangenen Jahr zum Medienliebling auf. Unaufgeregt und ohne peinliche Entgleisungen leitete er die Einsätze an der Grenze zu Ungarn, als im Sommer plötzlich Zehntausende Flüchtlinge in das Land fluteten.

Seine ersten Ankündigungen als Minister klingen nun jedoch, als entstammten sie einem Forderungskatalog, den sein früherer Chef, Landeshauptmann Hans Niessl, mit seinem Koalitionspartner FPÖ ausgehandelt haben könnte: Aufstockung des Personals, Verlängerung des Grundwehrdienstes, Abschiebungen mit Militärmaschinen, österreichische Soldaten sollen sogar an der Schengen-Außengrenze aufmarschieren.

Das Verteidigungsministerium war lange Zeit ein Abschiebeposten, fast eine Demütigung für Politiker – oder es diente Angehörigen der Stahlhelm-Fraktion, wie dem legendären ÖVP-Ressortchef Georg Prader, als Spielwiese. Der Amtsträger war dazu verdammt, eine ebenso traurige Figur zu machen wie seine abgewirtschaftete Truppe.

Doskozil stieg zum Superminister für Flüchtlingsfragen auf

Für Hans Peter Doskozil hingegen könnte nun der wenig erstrebenswerte Posten den Beginn seines politischen Aufstiegs darstellen. Er sonnt sich in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, auf die er überall bei seinem Grenzeinsatz trifft, und tritt als neuer Sicherheitsexperte und Migrationsspezialist auf, ein Superminister für Flüchtlingsfragen, welcher der ÖVP bei diesem Thema das Gesetz des Handelns endlich wieder abringt. Noch vor den Ministern des Koalitionspartners, Johanna Mikl-Leitner und Sebastian Kurz, ist er im Rekordtempo zum politischen Gesicht der Flüchtlingskrise geworden. Der Rest der roten Regierungshälfte duckt sich weg und überlässt es dem Burgenländer, die neuen Ideen zum – ein weiterer Neologismus – Grenzmanagement beziehungsweise dem Ausbau von Zaunhindernissen in der Öffentlichkeit zu vertreten.

Im Verteidigungsministerium reiben sich derweil viele ungläubig die Augen. Bricht gerade ein neuer Frühling für das viel gescholtene Bundesheer an? Hat man nun endlich neue Aufgaben gefunden und darf vielleicht gar zu prestigeträchtigen Auslandseinsätzen aufbrechen? Winkt wieder ein Etat, der diesen Namen auch verdient? Natürlich gibt es Vorbehalte gegen den neuen Minister. Einige Berufssoldaten meinen geringschätzig, der neue Mann sei doch bloß ein Polizist, dem militärisches Denken fremd sein müsse. Andere geben zu bedenken, das Heer habe die bittere Erfahrung gemacht, dass schon oft ein eben erst bestellter Ressortchef Aufbruchsstimmung verbreitet habe, und am Ende sei dann alles noch viel schlimmer geworden.

Natürlich ist das Bundesheer keine Lachnummer. Die Ausbildung des Jagdkommandos oder der Gebirgsjäger kann sich nach wie vor im internationalen Vergleich sehen lassen. Es wollte sich nur niemand mehr vorstellen, wozu es das Heer überhaupt brauche, welche Einsatzszenarien realistisch werden könnten. In der Volksbefragung zur Wehrpflicht spielte der Zivildienst die Hauptrolle und nicht eine zeitgemäße Erneuerung des Bundesheeres.

Doch Streitkräfte müssen auch für das Unvorstellbare gerüstet sein. Hans Peter Doskozil sucht derzeit neue militärische Aufgaben. Weil die Fantasie der Sozialdemokratie offensichtlich aber nicht für eigene Vorschläge ausgereicht hat, werden nun die Ideen des rechten Populismus aufgegriffen.