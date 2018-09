Jüngst klagte in der ZEIT die Literaturkritikerin Ursula März, als älterer Mensch könne man nicht mehr romantisch reisen. Ich widerspreche entschieden als DDR-Geschöpf, das erst 1989 mit dem Mauerfall reisemündig wurde. Seitdem kam ich herum, erwarb jedoch nie die selbstverständliche Weltläufigkeit vieler Westkollegen. Ausfahrt und Wiederkehr blieben mein Glück. Zu Hause bin ich normal, unterwegs ein impressionistischer Schwamm.

Etliche Traumziele sparte ich lange auf. Erst 2011 gönnte ich mir Brügge. Bis jetzt wartete San Gimignano, das Manhattan des Mittelalters. Die toskanische Turmstadt, hatte ich gelesen, sei völlig überlaufen und nur im Januar bekömmlich. Januar um Januar verstrich und wich unbereist den Februaren. Nun, nach der Klage von Frau März, brach ich endlich auf. Lieblich hügelte das Land unter kühler Sonne. Dann erschien der getürmte Berg. Was für ein Ort! Ich wohnte im Turm Useppi (13. Jahrhundert) und fror romantisch. Ich erklomm den himmelhohen Rathausturm, umwanderte die Stadt und studierte die Freskenpracht der Kirchen. Ich wachte bei Vollmond auf der Burgruine, winterwindallein, zu Füßen die nächtlich blinkende Toskana. Jedes späte Moped, jedes Hundsgeblaff wehte kilometerweit herauf. Morgens weckten mich Domgeläut und das Geplärr der Dohlen, die Useppis Zinnen umkreisten. Bäcker Boboni öffnete früh.

Christoph Dieckmann 1956 in Rathenow geboren, ist Autor und Kolumnist der ZEIT.

Am letzten Tag zerschmiss ich die Nachttischlampe. Ich beichtete es telefonisch, in anglogermanischem Latein. Die ehelichen Turmbesitzer eilten herbei und überschütteten mich mit italienischer Herzlichkeit. Die Lampe, so verstand ich, sei ob ihrer Hässlichkeit an ihrem Schicksal gewissermaßen selber schuld. Da war San Gimignano noch schöner als erträumt.