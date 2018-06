Steigt man am Jungfernstieg aus der S1 und stellt sich hoffnungsfroh auf die Rolltreppe nach oben, passiert auffallend oft: nichts. Die Treppe bewegt sich keinen Zentimeter. Seufzend stapft man also die normale Treppe hoch, wendet sich oben der zweiten Rolltreppe zu – und tatsächlich, oft genug fährt auch die nicht. Nicht ganz so oft wie die untere, die an schätzungsweise 7 von 10 Tagen den Dienst verweigert, aber im Schnitt will auch sie jeden zweiten Tag nicht.

Was ist mit den Rolltreppen am Jungfernstieg los?

Denn zu unterstellen, dass Rolltreppen generell Teufelswerk seien und nicht funktionieren, wäre ungerecht: Die am Hauptbahnhof schaufeln überwiegend klaglos Tausende Menschen hin und her. Auch andere, zufällig ausgewählte Rolltreppen tun meist, was sie sollen. Nur eben nicht die am Jungfernstieg.

Sind sie depressiv? Genervt von den vielen Menschen, wie der Fahrstuhl in Per Anhalter durch die Galaxis? Ist der Mechaniker in Rente gegangen, der sie früher ständig schmierte, ölte und streichelte? Oder nehmen alle, die gerne gefahren wären, also auf die unterste Stufe treten, kurz verharren und sich dann abwenden – melancholisch, kopfschüttelnd, die Rolltreppe samt deren Mutter verfluchend –, an einem Experiment zur Frustrationstoleranz teil?

Theoretisch: nein. Praktisch: ja. Seit mindestens Dezember, räumt die zuständige Deutsche Bahn ein, ist die untere Rolltreppe "auffällig". Mal ging sie, mal nicht, und Letzteres immer häufiger. Es gab etliche Reparaturversuche, die die Rolltreppe weitgehend ignorierte. Dann stand fest: Der Bremszylinder ist defekt. Doch damit, räumt Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis ein, war es längst nicht vorbei. Bei einer solchen Rolltreppe nämlich baut man nicht einfach das defekte Teil aus und holt ein neues aus dem Lager. Man muss es erst beim Hersteller bestellen. Und der muss es erst in mühsamer Kleinarbeit bauen. Weil heutzutage niemand mehr bereit ist, Raum für Lagerhaltung zu "verschwenden"? Weil man lieber Hunderte neuer Rolltreppen nach Dubai verkauft, statt sich mit einer Reparatur abzugeben? Vor allem deshalb, weil öffentliche Rolltreppen Einzelstücke sind, mal länger, mal kürzer, mal jünger, mal älter. Da einfach ein und denselben Bremszylinder zu nehmen, wäre zumindest kontraproduktiv. Deshalb dauerte es bis jetzt, bis die untere Rolltreppe am Jungfernstieg ihren Zylinder bekam. Nun fährt sie aber hoffentlich wieder.

Und bei der anderen, der oberen? War es da so etwas wie Solidarität? Nein, Rolltreppen haben selbstverständlich keine Gefühle; es war aber dennoch ein merkwürdiges Zusammentreffen. Auch hier war ein Teil kaputt und musste extra hergestellt werden: der "Drehzahlwächter". Klar, ohne den dreht die härteste Rolltreppe durch. Und, wieder seltsam: Auch hier ist das Ersatzteil nun da, und ab Freitag soll auch diese Rolltreppe wieder ihren Dienst verrichten. Wenn sie nicht depressiv oder genervt ist.