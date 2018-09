Es sind unappetitliche Bilder, die Jürg Utzinger seinem Publikum im Hotel Bellevue in Bern zumutet. Sie zeigen Würmer und andere Parasiten, die den Bewohnern afrikanischer Länder im Darm sitzen – und ihnen das Leben schwer machen. Die Erkrankungen tragen exotische Namen: Filariose, Onchozerkose (Flussblindheit) oder Schistosomiasis (Bilharziose). Sie gelten als neglected, als "vernachlässigt". Nicht, weil es an Patienten fehlen würde, weltweit erkranken jährlich Abermillionen Menschen an ihnen. Doch die Krankheiten kommen vor allem in den Tropen und Subtropen vor, sie sind für die Schweiz und Europa nicht von Bedeutung.

So dachte man bislang.

Auch die Mehrheit der rund sechzig Gesundheitsfachleute im prunkvollen Hotelsaal. Aber dann lässt Jürg Utzinger, Direktor des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts (Swiss TPH), diesen einen Satz fallen: "Wir müssen damit rechnen, dass mit den Migrationsbewegungen aus Afrika und anderen tropischen Ländern die neglected diseases vermehrt auch in unsere Breiten gelangen." Ein Raunen geht durch die Reihen. Nicht nur die Menschen würden wandern, doppelt Utzinger nach, sondern auch Krankheiten – und deren Erreger.

Ein paar Wochen später in Basel. Jürg Utzinger sitzt in seinem Büro am Swiss TPH in einem ehemaligen Spital an der Socinstraße. Auf den verwinkelten Gängen hängt Ethno-Kunst, stehen exotische Plastiken. Das Institut beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, zwei Drittel von ihnen in der Schweiz. Das andere Drittel ist im Feld. In ihren Anfängen waren die Schweizer Tropenmediziner vor allem in Afrika unterwegs. Seit den 1990er Jahren forscht und lehrt das Institut rund um den Globus.

Jürg Utzinger ist ursprünglich Umweltnaturwissenschaftler. Er ist groß und schlaksig, mit einer runden Nickelbrille unter der Wuschelfrisur. Der 47-Jährige kommt gerade von einer Dissertations-Verteidigung. "Schauen Sie", sagt er und zückt das Paper seines frisch promovierten Doktoranden. Es ist Anfang 2015 im renommierten Fachblatt Lancet Infectious Diseases erschienen: "Wir reden hier nicht von ein paar wenigen, sondern von Millionen Infizierter."

Die Studie untersucht die Verbreitung von parasitären Wurmerkrankungen in Afrika südlich der Sahara. Die Infektionsraten sind in den vergangenen Jahren zwar stark zurückgegangen, aber noch immer sind 10 bis 20 Prozent, in manchen Regionen sogar bis zu 40 Prozent der Bevölkerung mit Hakenwürmern, Pärchenegeln, Peitschenwürmern oder Rundwürmern infiziert.

Utzinger weiß selber, wie mühsam der Alltag für Wurmerkrankte sein kann: Für das Swiss TPH hat er in Tansania und an der Elfenbeinküste gearbeitet. Die Parasiten rauben Kindern und Erwachsenen die Energie für ihr Tagwerk. Und was für einen Tropentouristen gilt, gilt auch für die Flüchtlinge aus Afrika, die nun nach Europa kommen: Manch einer nimmt einen Parasiten als Souvenir mit auf die Reise.

Zum Beispiel die zwei Eritreer, die im Februar und Mai 2015 in ein Spital im deutschen Homburg kamen. Beide klagten über starke Darmbeschwerden und Blut im Stuhl. Die beiden jungen Männer wurden umfassend untersucht, inklusive MRI und weiterer teurer Verfahren. Schließlich förderte eine Biopsie aus dem Rektum etwas Unerwartetes zutage: kalzifizierte Eier des Wurms Schistosoma mansoni. Ein auf einer Urinprobe beruhender Schnelltest bestätigte die Wurminfektion. In den Niederlanden entwickelt, wird er von einer südafrikanischen Firma vertrieben. Utzinger greift in eine Schublade und zeigt ein Muster des Tests, der nur ein paar Franken kostet. Geht es nach ihm, wird er bald auch in der Schweiz zugelassen sein – und ankommende Flüchtlinge sollen damit auf allfällige Wurmerkrankungen untersucht werden. Heute müssen sich Flüchtlinge in den fünf Empfangs- und Verfahrenszentren keiner ärztlichen Untersuchung unterziehen. Die derzeit gültigen sogenannten grenzsanitarischen Maßnahmen sehen lediglich vor, dass sie auf einem Formular gewisse Angaben über ihren Gesundheitszustand machen. Und sie werden von Betreuern über das Schweizer Gesundheitssystem informiert.