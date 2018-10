Die echte Besorgnis und die falsche Entrüstung, die den Diskurs über die neue Zentralmatura kennzeichnen, lassen sich auf zwei Umstände zurückführen. Einerseits werden die Mängel der bisherigen nicht standardisierten Reifeprüfung einfach verdrängt. Und andererseits wurde unterschätzt, wie schwierig eine Reform des gesamten Systems der schulischen Leistungsbeurteilung ist.

Die erste Runde der Zentralmatura in Österreich offenbart gleich mehrere Schieflagen: Es kam zu einer gravierenden Gendergap. Mädchen schnitten, im Gegensatz zu allen internationalen Trends, in Englisch eklatant schlechter ab als Buben. Dazu gibt es unerklärliche regionale Unterschiede. Und in den reinen Oberstufengymnasien wurden teils verheerende Ergebnisse abgeliefert.

Wie kaum anderswo sind in Österreich an die bestandene Reifeprüfung Berechtigungen geknüpft, die für Studium und Beruf karrierebestimmend sind. Allerdings besitzt die Matura in ihrer bestehenden Form nur sehr beschränkte Aussagekraft. Von Objektivität und gesamtösterreichischer Vergleichbarkeit kann keine Rede sein.

Die Erfahrungen aus anderen Ländern wurden bei der Reform einfach ignoriert

Einmal abgesehen von skandalösen Anstalten wie dem ehemaligen Privatgymnasium Bad Aussee, an dem betuchte Eltern ihren an anderen Schulen gestrauchelten Sprösslingen eine Matura mehr oder weniger kaufen konnten, gab und gibt es überall einige Faktoren, welche die Vergleichbarkeit von schulischen Beurteilungen beeinträchtigen: die subjektiven Vorstellungen der Lehrperson, der schulinterne Maßstab sowie die regional variierenden Leistungsniveaus. Die Subjektivität von Leistungsbeurteilungen ist nicht die Schuld einzelner Lehrer oder Lehrerkollegien; sie ist in gewissen Grenzen unvermeidlich.

Die Vergleichbarkeit leidet aber auch unter dem nur schwer fassbaren "schulinternen Maßstab", dem diffusen, kollektiven Selbstverständnis der Lehrerkollegien über das Anforderungsniveau an der eigenen Schule. In Städten mit mehreren Oberstufenstandorten (und natürlich im Internet) zirkuliert eine auf Hörensagen beruhende Folklore über "leichtere" und "schwerere" Schulen. Es wäre die Aufgabe der Schulaufsicht, für eine niveauangleichende Moderation innerhalb ihrer Inspektionsbezirke, aber natürlich darüber hinaus für die länder- und bundesweite Harmonisierung des Anforderungsniveaus zu sorgen.

Wie die Diskussion über Ergebnisse der ersten Zentralmatura zeigt, scheint man den Zielen der Objektivität und österreichweiten Vergleichbarkeit kaum nähergekommen sein. Die ehemalige Wiener Gymnasialdirektorin Heidi Schrott spricht unverblümt von sozialem Druck und der Peinlichkeit "geschenkter Noten", der Klagenfurter Mathematikprofessor Werner Peschek, Mitverfasser der neuen Maturaordnung, beklagt "ein hohes Maß an Manipulation" und befürchtet, dass manche Schulen außerstande seien, das geforderte Anspruchsniveau einzulösen. Und der Salzburger Pädagogikprofessor Günter Haider ist irritiert durch die "wundersame Leistungssteigerung" bei den mündlichen sogenannten Kompensationsprüfungen. Bei ihnen sei es "auffällig" vielen Schülern gelungen, das Nichtgenügend der schriftlichen Maturaarbeit auszubessern.

Dem Bildungsministerium kann man den Vorwurf nicht ersparen, dass bei der Reform der Matura und der Oberstufe zwei fundamentale Versäumnisse passiert sind: die Einführung von Grundkursen und Leistungskursen in der Oberstufe sowie die Externalisierung der Beurteilung der schriftlichen Maturaarbeiten. Die Erfahrungen dazu aus anderen Ländern wurden einfach ignoriert.

In Deutschland und England sowie beim Internationalen Bakkalaureat (IB), einem weltweiten maturaähnlichen Abschluss, können Oberstufenschüler bei vielen Fächern zwischen einer allgemeinbildenden Variante auf dem Niveau einer "mittleren Reife" und einer anspruchsvollen, studienorientierten Variante wählen. Während sich Schüler in diesen Ländern auf ihre Begabungs- und Interessensschwerpunkte konzentrieren und ein persönliches Bildungsprofil entwickeln können, muss in Österreich unangemessen viel Lernaufwand in die Vermeidung von Misserfolg in Fächern investiert werden, in denen es an Begabung und Interesse mangelt. Die Möglichkeit, mit ein oder zwei Fünfern aufzusteigen, mag gut gemeint sein, verlagert jedoch das Problem der Nichterreichung von Lernzielen in die Nähe der Matura und mutet den Lehrpersonen persönlich belastende Dilemmata zu.

All die Vermutungen und Vorwürfe über geschönte Klausurergebnisse hätte man sich erspart, wenn man vorgegangen wäre wie in Frankreich, in England und beim IB: Dort werden die Klausurarbeiten nicht an der eigenen Schule von den eigenen Lehrern, sondern mit einem Code versehen anonymisiert von Fachkollegen in einer anderen Region beurteilt, wobei durch sorgfältige Moderation sichergestellt wird, dass vergleichbare Standards angewendet werden.

Dass kurze Oberstufen schlechter abschneiden als Gymnasien, sollte niemanden überraschen

Darüber, dass die Oberstufenrealgymnasien (ORG) bei der Zentralmatura im Vergleich zu gymnasialen Langformen insgesamt schlechter abgeschnitten haben, braucht man keine Krokodilstränen zu vergießen. Es genügt ein "No na!". Es ist nämlich weder fair noch sinnvoll, von ORGs, deren Schüler zum Großteil Absolventen von Hauptschulen mit einem nicht besonders akademisch ausgeprägten Schulklima sind, dieselben Lernleistungen wie von AHS-Langformen zu erwarten, die ihre Schüler im Alter von zehn Jahren für ihre anspruchsvollere Schulkultur ausgewählt und ihre "Minderleister" im Laufe der Schulzeit (auch an ORGs) abgestoßen haben.

Dieses Jahr werden die berufsbildenden höheren Schulen in das System der Zentralmatura einbezogen. In der bisherigen Debatte war davon nicht die Rede, aber besonderes Augenmerk dürfte sich auf die fünfjährigen, zur Matura führenden Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik richten, die bisher nicht im Rufe standen, Horte der Intellektualität zu sein.