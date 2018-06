DIE ZEIT: Herr von Holtzbrinck, im Jahr 1996 haben Sie die ZEIT gekauft. Waren wir leicht zu kriegen?

Dieter von Holtzbrinck: Es war ein langwieriges Antichambrieren. Mitte der siebziger Jahre hatten wir von Gerd Bucerius die WirtschaftsWoche erworben. Wenige Jahre später signalisierte ich dem kinderlosen ZEIT-Verleger das Interesse unseres Hauses an einer Partnerschaft mit der ZEIT. Von da an dauerte es fast 15 Jahre, bis sich der als sprunghaft bekannte Bucerius für den Verkauf an uns entschieden hatte.

ZEIT: Im Grunde wollte Bucerius ewig leben und seine ZEIT für immer behalten.

von Holtzbrinck: Es ging um die Zukunft seines Lebenswerks, für ihn eine schwierige Entscheidung. Jahrelang wägte er vier Alternativen ab: Verkauf an Bertelsmann oder an unsere Verlagsgruppe, eine Stiftungslösung oder Verkauf an die ZEIT-Redaktion, der er schließlich ein Vorkaufsrecht einräumte.

ZEIT: Sie haben 15 Jahre lang verhandelt, und nie drang davon etwas nach außen?

von Holtzbrinck: Nein, nie. Dass Bucerius mit Bertelsmann sprach, kam damals raus. Aber die Gespräche mit uns wurden nicht bekannt. Das Gute war, mich kannte keiner.

ZEIT: Sie waren ein fremder Herr, den man bei seinen Besuchen in Hamburg nicht einordnen konnte. Man wusste nicht, wer Sie eigentlich sind. Ein bisschen wie beim früheren DDR-Spionagechef Markus Wolf, dem Mann, von dem es keine Fotos gab.

von Holtzbrinck: Vielleicht. Als ich Giovanni di Lorenzo Mitte der neunziger Jahre zum ersten Mal persönlich traf – es ging damals um die Besetzung der Chefredaktion beim Tagesspiegel –, sagte er bei der Begrüßung zu mir: "Ich dachte immer, es gibt Sie nicht."

ZEIT: War diese Anonymität Absicht?

von Holtzbrinck: Nein. Sie ergab sich, da ich keine PR für unser Haus machte. Wir verstehen uns nicht als Konzern, sondern als Holding einer dezentralen Mediengruppe, in der jeder einzelne Verlag seine eigene Öffentlichkeitsarbeit betreibt.

ZEIT: Aber die Anonymität nützte Ihnen?

von Holtzbrinck: Durchaus. Als nicht börsennotiertes Unternehmen muss man weder öffentliche Prognosen abgeben noch kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen oder wichtige Personalien kommentieren und verteidigen. Viele Familienbetriebe gehen das erste Mal dann an die Öffentlichkeit, wenn sie beeindruckende Personalien oder Innovationen vorstellen können. Mit der Folge, sich fortan in den Fängen der Presse wiederzufinden.

ZEIT: In welchem Zustand war die ZEIT, als Sie den Verlag übernahmen?

von Holtzbrinck: Sie hatte ihren Zenit überschritten und war in eine Phase des Abschwungs geraten. Die meisten Brancheninsider gaben dem Blatt nur geringe Zukunftschancen.

ZEIT: Sie galten als waghalsig, weil Sie angeblich aufs falsche Pferd setzten.

von Holtzbrinck: Ja, nachdem bekannt wurde, dass der Kaufpreis 140 Millionen Deutsche Mark betragen hatte.

ZEIT: Sie haben die Entwicklung der ZEIT lange beobachtet und zu einem für Sie günstigen Zeitpunkt zugeschlagen – im geschäftlichen Niedergang. Waren Sie dann enttäuscht wegen der schwachen Renditen?

von Holtzbrinck: Nein, das war keine Überraschung. Wir haben von Beginn an an eine langfristig erfolgreiche "Wiederbelebung" geglaubt.

Wem die ZEIT gehört Infobox Wem die ZEIT gehört Der Verleger Dieter von Holtzbrinck aus Stuttgart, heute 74 Jahre alt, kaufte 1996 die ZEIT, die Gerd Bucerius 1946 gegründet hatte. Von Holtbrinck, zu dessen Verlag auch Handelsblatt, WirtschaftsWoche und Tagesspiegel gehören, ist der älteste Sohn des Verlegers Georg von Holtzbrinck, der das Unternehmen in den dreißiger Jahren aufbaute. Dieter von Holtzbrinck studierte Wirtschaftswissenschaften in St. Gallen und übernahm 1980 die Geschäftsführung der Verlagsgruppe. Seit 2009 gehört Dieter von Holtzbrinck nur noch eine Hälfte der ZEIT; Stefan von Holtzbrinck und Monika Schoeller gehört die andere.

ZEIT: Was in der ZEIT war denn schiefgelaufen?

von Holtzbrinck: Es gab Verbesserungspotenzial beim Blatt und noch mehr im Verlag. Die Zeitung selbst war zu eintönig geworden. Formal fehlte dem Blatt die dramaturgische Spannung, inhaltlich wurde viel theoretisiert, und es gab meines Erachtens ein Übermaß an "Befindlichkeitsjournalismus". Das Layout war grau in grau, keine Farbe, keine Fotos, kein Weißraum. Die Zusammenarbeit mit dem Verlag war auf ein Mindestmaß reduziert. Der Verlag selbst war schwach, vieles war outgesourct, Marketing war ein Fremdwort. Viel zu tun. Viel Potenzial.