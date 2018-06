Sie war Sabrina in Sabrina in diesem ärmellosen Seidenkleid, das mit nur zwei Schleiflein über den Schultern gebunden wird. Sie war Eliza Doolittle auf ihrem ersten Ball in diesem Nichts aus Chiffon, sie war natürlich Holly Golightly vor den sündhaft glitzernden Auslagen von Tiffany, New York, eine Gestrandete in einem schmalen schwarzen Kleid, das die teuerste aller Vintage-Filmroben werden sollte. Designer: Givenchy, Kostümidee: Edith Head, die auch alle Hitchcock-Figuren kleidete und aus Audrey Hepburn mit ihrer zarten Silhouette eine Legende machte, eine fast evaporierende Traumgestalt für Generationen von Mädchen und Frauen. Audrey Hepburn ließ sich für diesen Glamour unter anderem so perfekt inszenieren, weil ihr Körper den Inszenierungen nichts Körperliches entgegensetzte. Warum dies so war – darüber herrschte bislang taktvolles Schweigen. Dabei hätte es bleiben können. Wäre nicht ihr Sohn auf die Idee gekommen, nun ausgerechnet Audrey, die Hungernde, über ihre Kochrezepte zu verkaufen. Etwa so: Zum Frühstück 1 Madeleine, dazu 1 Kaffee. Zum Lunch: 1 Scheibe Mozzarella, mit 1 Ei überbacken. Zum Dinner: Kalbsleber (100 Gramm pro Person) in Olivenöl. Es gibt in diesem Buch viele Fotos (das schönste: Audrey auf Sofa, gekuschelt an ein kleines Reh, beide schlafend) und viele nette Erinnerungen an Mama. Aber diese über das Thema Kochen und Essen zu verkaufen, das ist – um beim Essen zu bleiben – geschmacklos.

Luca Dotti (mit Luigi Spinola): Zuhause bei Audrey. Die Lieblingsgerichte meiner Mutter. DuMont Verlag, Köln 2016; 256 S., 34,99 €