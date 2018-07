Wörtlich übersetzt bedeutet Common Rail "gemeinsame Schiene", gemeint ist damit der gemeinsame Hochdruckspeicher für die Einspritzventile aller Zylinder eines Dieselmotors. Eine Pumpe sorgt in diesem System für einen dauerhaft hohen Einspritzdruck von bis zu 2200 bar. Früher wurde der Druck noch mit einer Verteiler-Einspritzpumpe oder direkt an der Düse separat für jede einzelne Einspritzung erzeugt. Damit der Kraftstoff in die Brennräume gelangt, ragt beim Common Rail in jeden Brennraum ein Einspritzventil hinein. Es kann in Millionstelsekunden gesteuert werden und ermöglicht extrem schnell mehrere Vor-, Haupt- und Nacheinspritzungen. Das sorgt für eine optimale Verbrennung, mehr Laufruhe und weniger Schadstoffe. 1993 hatte Fiat einen Common-Rail-Prototyp entwickelt, Bosch machte das System dann serienreif. Als erstes Modell kam 1997 der Alfa Romeo 156 mit Common Rail auf den Markt. Heute ist das System bei Dieselfahrzeugen Standard.