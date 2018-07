Die falsche Herkunft begrenzt den Aufstieg, auch in der Gastronomie. Wer hätte je vom Promi-Griechen, vom Promi-Japaner gehört? Stattdessen hat die Stadt wieder einen neuen Promi-Italiener. Was man neben der richtigen Abstammung braucht, um an das Präfix zu kommen, zeigt sich am Favoloso. Einen passenden Standort zum Beispiel. Da hier Mailänder Lebensart zelebriert werden soll, ist er neben der Staatsoper klug gewählt.

Noch wichtiger: eine glamouröse Eröffnungsparty, bei der man der Presse Sensationen wie den "After-Baby-Body" von Nina Bott präsentiert. Im Gegenzug loben die vorausschauenden Kollegen den "Gastro-Hotspot" schon vor seiner Eröffnung.

Ein bisschen Show gehört natürlich auch dazu. Wer das Favoloso betritt, sieht als Erstes den smarten Barmann, der am Marmortresen mit seinem Alchimistenwerkzeug hantiert, hinter sich die messingfunkelnde Luxus-Espressomaschine. Er ist zwar der einzige Deutsche im Service heute Abend, kann aber so schmelzig "pärrfääkt!" sagen, dass man mental zumindest schon am Brenner angelangt ist. Vor allem aber macht er ziemlich perfekte Cocktails wie die Milanese Breakfast Party, eine unglaubliche Mischung aus Gin, Prosecco und Orangenmarmelade. Die Häppchen dazu gehen aufs Haus.

So angenehm vorgeglüht, schreitet man nach oben ins Restaurant und bestaunt den nächsten wilden, aber sehr gelungenen Mix: viel Glas und Glitzer, aufgelockert mit einem Kamin und coolen türkisblauen Sofas, die sogar noch bequem sind.

Die Kellner in ihren schwarzen Anzügen verbreiten eine angenehme Förmlichkeit. Mit italienischer Inbrunst preisen sie ihre Speisen an. Jede einzelne "ist ganz besonders", "einzigartig in Amburgo". Nur wenn man sie mit einem Sonderwunsch überrumpelt, hört man ein akzentfreies "Nä, machen wir nicht!"

Trotz der eng gestellten Tische lassen auch die Gäste keine Kneipenstimmung aufkommen. Manche schauen so angestrengt geradeaus, als fürchteten sie, beim ersten Blickkontakt werde man ihnen "Ey, Prösterchen!" zurufen. Getragen werden: Pferdeschwänze, Kaschmirpullis und Woody-Allen-Brillen sowie ein extravaganter Hut.

Ein Blick in die Karte erklärt das Publikum: Selektion durch Preise. Ansonsten wundert man sich über manches. Warum steht das Vitello Tonnato bei den Hauptgerichten als nahezu einziger Fleischgang? Was soll die Balsamicoreduktion – reduziert der sich denn beim Reifen nicht schon von selbst?

Der Rohfischvorspeisenteller ist seine 28 Euro nicht wert. Er besteht vor allem aus einer Riesengarnele und Wolfsbarsch, beide ähnlich mariniert. Der Tintenfisch ist ausverkauft, die Zuchtauster nicht der Rede wert, das Thunfischtatar ungenießbar.

Die folgende Gänge lassen vermuten, dass das ein Ausrutscher war. Aber weder die hausgemachten Fetzennudeln noch die hübsch dekorierte Schokomousse setzen neue Maßstäbe in Amburgo. Das schafft nur der Sommelier, der von seinen Weinen so besessen ist, dass es einen mitreißt. Wie er aus heiterem Himmel zum Referat über die Jahrgangsunterschiede beim Südtiroler Sauvignon ansetzt, gläserschwenkend, kostend, schwelgend – das ist schon große Oper.

Favoloso, Dammtorstraße 25, Neustadt. Tel. 35018960, www.favoloso.de. Geöffnet von montags bis samstags ab 10 Uhr, Abendessen ab 19 Uhr. Hauptgerichte um 27 Euro