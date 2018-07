Blumenhändler und Partnerbörsen, das sind die Nutznießer des Valentinstags. Fünfzig Prozent mehr Umsatz in den Tagen vor dem 14. Februar, meldeten die Floristen. Und die Internetkuppler freuten sich, dass der Single noch ein wenig trauriger und beschämter war.

Dass im Michel eine Valentinsvesper abgehalten wurde, sah nach Kalkül aus, nach Anbiederung an den Zeitgeist. Aber dann, als Dutzende Paare sich aus den Bankreihen herausschälten, um vorn, am Altar, den Segen zu empfangen, da begriff man: Es gibt eine logische Verbindung von Kirche und Romantik, Begehren und Metaphysik. Diese Verbindung ist, in säkularen Begriffen ausgedrückt, therapeutisch. Eine Maßnahme zur Stärkung des Teamgeists.

Julia Atze, die Pastorin, erklärte es so: "Liebe braucht Bestärkung, auch von außen. Dass wir hören: Gott schützt uns."

Man kann diesen Satz auf die aktuell verfügbaren Zahlen beziehen: 2014 wurden 6124 Ehen in Hamburg geschlossen und 3265 geschieden, und auch wenn es nicht dieselben Leute gewesen sein werden, ist das Fazit traurig. Warum also nicht eine spirituelle Imprägnierung gegen sozialen und emotionalen Stress? Man geht ja auch zum Achtsamkeitsseminar oder zum Coaching.

Die Gemeinde hatte alle Paare angeschrieben, die sich in den letzten fünf Jahren im Michel trauen ließen. Viele seien gekommen, sagt Julia Atze, "sie fühlen sich getragen, denn Gottes Liebe ist die Kraft, die alle menschliche Liebe umfängt".

Sieht man mal davon ab, dass das Ganze einen konfessionellen Rahmen hat, ist das Konzept einfach einleuchtend: Einer sehr persönlichen Verbindung wird eine überpersönliche Begründung verliehen, eine höhere Instanz, die verschont bleibt vom Auf und Ab der Affekte, von der Zeitgebundenheit der jeweils aktuellen emotionalen Kultur.

Prinzipien über Personen – das würde einem unter Umständen auch der Psychologe raten. Es sollte eben eine dem Zusammenhalt dienliche Idee sein, auf die man sich gemeinsam verpflichtet.

Das muss nicht gleich der Dekalog sein, bei manchen tut es auch ein gemeinsames Faible für Zierfische oder die Lust am Nacktwandern durch die Natur. Und dass Menschen, die das Wohlergehen der Gruppe im Blick haben und nicht auf die Durchsetzung von Einzelinteressen drängen, auf lange Sicht besser fahren in puncto Integrität und allgemeinen Wohlbefindens, versteht sich von selbst.

Aber es war dann doch bewegend zu sehen, was ein offizieller Rahmen und ein bewährtes Dogma bedeuten können, auch für die Liebe. Man schaute also in die Gesichter der Frauen und Männer, die da Aufstellung bezogen hatten vor der Pastorin; wie sie andächtig die Köpfe in die Handflächen der Geistlichen schmiegten; wie manchem älteren Herrn der Blick in Tränen verschwamm ("Wir haben letzte Woche goldene Hochzeit gefeiert!", raunte einer stolz), und in diesem Ensemble aus Kirchenmensch, Mann und Frau (oder Frau und Frau beziehungsweise Mann und Mann), da erschien das denkwürdige, aufregende und bisweilen über die Maßen anspruchsvolle Gebilde namens Partnerschaft kurz auf eine höhere Stufe gehoben zu sein.

Kraft der rituellen Form hatte sich Pastorin Atze in die Beziehung gemogelt, nicht als sie selbst, sondern als Statthalterin jener großen Fürsorge und Güte, die mit noch so viel Yoga, Awareness und Training zur Umgehung narzisstischer Blockaden nicht zu haben ist.

Und weil die Pastorin tatsächlich sehr groß ist, über 1,80 Meter, streckten sich die Kleineren ihren segnenden Händen entgegen und wuchsen schon rein körperlich ein wenig über sich hinaus.

So mancher wird Blumen verschenkt haben an diesem Tag, gut so. Aber eine Börse oder sonst eine merkantile Einrichtung ist aus der Liebe nicht zu machen. Sie ist, wie man im Michel lernte, dann doch eher ein Segen.