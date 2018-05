Ein Unbeteiligter ist schwer verletzt und lebenslang gezeichnet, er schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Und ein gesuchter Straftäter befindet sich weiter auf der Flucht: Das ist die Bilanz eines missglückten Polizeieinsatzes durch Hamburger Beamte eines Mobilen Einsatzkommandos bei Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Nun ermittelt die Schweriner Staatsanwaltschaft gegen einen Hamburger MEK-Beamten. Der Verdacht: Körperverletzung im Amt.

Eigentlich sollte das Einsatzkommando einen per Haftbefehl gesuchten Hamburger Straftäter festnehmen. Korrekt identifiziert aber hatten die Beamten nicht ihn, lediglich sein Auto. Doch der 27-jährige Fahrer war nicht der Gesuchte, der Beifahrer ebenso wenig. Die eigentliche Zielperson des Einsatzes saß überhaupt nicht mit im Auto.

Sicher ist, dass ein Schuss aus der Dienstwaffe eines der Beamten den Fahrer im Kopf traf. "Wie es zu dem Schuss kam, ist derzeit Gegenstand unserer Ermittlungen", sagt Stefan Urbanek, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Schwerin. Demnach habe es möglicherweise eine durch den Polizisten empfundene Gefährdungslage gegeben, die den Schusswaffengebrauch gerechtfertigt haben könnte. Ob das zutrifft, versucht die Staatsanwaltschaft nun zu klären. Beide Insassen waren offenbar unbewaffnet.

Zugleich ermittelt die Staatsanwaltschaft nun auch gegen den Angeschossenen. "Aufgrund des Schadenbilds", heißt es bei der Staatsanwaltschaft, bestehe der Verdacht, dass der Fahrer beim Zugriff des MEK versucht habe, die Blockade zu durchbrechen. Der Mann ist inzwischen außer Lebensgefahr; durch den Kopfschuss hat er ein Auge verloren.

"Es war sicherlich ein gezielter Schuss", sagt Rechtsanwalt Benjamin Richert. Er vertritt sowohl den Angeschossenen als auch den von der Polizei Gesuchten. Beide seien lose miteinander bekannt. Der Schuss sei durch die Fahrertür auf den Kopf des Fahrers abgegeben worden. "Vielleicht hat sich der Wagen nach dem Zugriff noch ein Stück vorwärtsbewegt, und die Beamten haben sich dadurch in Gefahr gewähnt", sagt er. "In jedem Fall", glaubt er, sei "schlampig ermittelt worden".

Richert hat angekündigt, Strafanzeige zu stellen: wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. "Außerdem hat mein Mandant angekündigt, sich nun binnen zwei Wochen zu stellen", so der Anwalt. Nach einer Schlägerei im Prostitutionsmilieu liegt gegen den Gesuchten ein Haftbefehl vor. Er wurde zu zwei Jahren und acht Monaten Haft wegen Körperverletzung verurteilt.

Bereits zwei Tage vor dem MEK-Einsatz hatten Beamte eines Sondereinsatzkommandos Mecklenburg-Vorpommern versucht, den Flüchtigen festzunehmen. Auch hierbei ist es zu einer Verwechslung gekommen, bestätigt das LKA: Auf einer Baustelle im 18 Kilometer entfernten Plau am See waren drei Männer überwältigt worden. Auch sie waren Unbeteiligte. In Verdacht waren sie geraten, weil der Wagen des Gesuchten in der Nähe gestanden haben soll.