Mister Larry Fink, der Chef von Blackrock, dem mächtigsten Finanzkonzern der Welt, steht nicht gerade im Verdacht, ein etatistischer, regulierungswütiger Träumer zu sein. Blackrock verwaltet schließlich ein Finanzvolumen von sage und schreibe 4,5 Billionen Dollar, umgerechnet 4,17 Billionen Euro. Im Vergleich dazu lag der Wert aller 2015 in Deutschland produzierten Produkte und Dienstleistungen bei 3,1 Billionen Euro. Fink berät Finanzminister und Notenbanken und gehört – überraschenderweise ist er nämlich US-Demokrat – zu den Kandidaten für dem Posten des nächsten amerikanischen Finanzministers.

Wenn ein derart abgebrühter Finanzjongleur kürzlich im Handelsblatt festhielt, dass aus seiner Sicht einschneidende Regulierungsmaßnahmen in der globalen Finanzarchitektur notwendig seien, dann ist das wohl als Warnung aus dem pulsierenden Herzen des Finanzkapitalismus zu verstehen. Die Exzesse der internationalen Finanzkrise und die anschließenden Verwerfungen lassen also selbst Tiefgläubige an den unsichtbaren Händen des Marktes zweifeln.

Diese Skepsis sollte schön langsam auch die Entscheidungsträger der österreichischen Standortpolitik erreichen, denn immer öfter vernachlässigt die Republik ihre standortpolitisch essenzielle Rolle als strategischer Konzernaktionär – oder hat sie gar aufgegeben. Unter Schwarz-Blau geschah dies ganz klar im ideologischen Kontext und unter Verfolgung banaler materieller Einzelinteressen. Später eher erratisch oder dem Gebote des schnellen Geldmachens folgend. Die staatliche Industrieholding ÖIAG spielte hier leider eine unrühmliche Rolle, und auch hier wurde der Verdacht, dass einzelne Interessengruppen und Netzwerke zulasten öffentlichen Eigentums Sonderinteressen wahrnahmen, nie ausgeräumt.

Die volkswirtschaftliche Blutspur zieht sich von Austria Tabak über Buwog bis neuerdings zur Telekom. Ein ausverhandelter Deal zur Übernahme der VOEST durch Magna blieb aufgrund des öffentlichen Drucks seinerzeit unvollendet. Heute stehen Spekulationen zur weiteren Entwicklung der OMV im Raum, und leider fehlen auch hier klare Bekenntnisse zur Rolle der Republik als strategischer Kernaktionär.

Man kann sich wahrscheinlich langatmige Ausführungen zur Bedeutung strategisch wichtiger Infrastrukturunternehmungen für das Land ersparen. Dennoch sei es ausgesprochen – wenn der relevante öffentliche Anteil an den großen österreichischen Energieunternehmungen, an den öffentlichen Verkehrsunternehmungen und Infrastrukturkonzernen aufgegeben werden sollte, dann fehlt jedwedes Instrumentarium für noch verbliebene wirtschaftspolitische Spielräume des Landes. Strategische Grundsatzentscheidungen wie etwa die Frage, wo in Hinkunft die Unternehmenszentrale stehen soll oder standortpolitisch bedeutsame Aktivitäten in Forschung und Entwicklung stattfinden, könnten dann außerhalb Österreichs mit geringen Neigungen für Rot-Weiß-Rot fallen.

Brigitte Ederer Vor zwei Jahren schied die ehemalige Siemens-Österreich-Chefin aus dem Vorstand der Münchner Siemens AG aus. Zuvor hatte sie 1994 als Europa-Staatssekretärin den Beitritt Österreichs zur EU verhandelt. Heute ist sie Vorsitzende des Aufsichtsrates der ÖBB.

Österreichs Politik hat – nicht ganz ohne realen Hintergrund – ein Trauma gegenüber Auswüchsen politischen Interventionismus in verstaatlichten Wirtschaftsunternehmen. Ich kenne das leider zur Genüge aus eigener Anschauung und Erfahrung. Diese heute noch lebendige Skepsis in weiten Teilen des österreichischen Wirtschaftslebens gegenüber politischem Einfluss ist aufgrund der besagten historischen Erfahrungen nicht unbegründet und muss ernst genommen werden. Die Gefahr, dass öffentliches Eigentum, und sei es auch nur im Ausmaße eines Kernaktionärs, zu Trägheit, Bürokratismus, Ineffizienzen und damit Wettbewerbsschwächen führt, ist nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Daher ist es wichtig, auch in jenen Bereichen und Sektoren, in denen aus strategischen standortpolitischen Erwägungen die Republik oder andere öffentliche Körperschaften Anteile halten, für klare Spielregeln zu sorgen, die eindeutige wirtschaftliche Output- und Wettbewerbsorientierung gewährleisten.

Öffentliches Eigentum ist keine Einladung zum wettbewerbsfreien Faulbett, zur konkurrenz- und innovationsfreien Sonderwirtschaftszone. So argumentieren nämlich gerne die Propagandisten einer ideologisch fundamentalistischen Privatisierungspolitik. Diesem marktradikalen Extremismus sollte man nicht nostalgischen Verstaatlichten-Extremismus entgegensetzen. Nein, was heute gefragt ist, ist nicht ein etatistischer Pendelschlag, sondern eine smarte Balance aus standort- und gesellschaftspolitischer Verantwortung sowie einer ambitionierten Wettbewerbs- und Marktorientierung. Nötigenfalls müssen – auch im Sinne des Konzepts der schöpferischen Zerstörung von Joseph Schumpeter – auf lange Sicht nicht mehr sehr erfolgreiche Unternehmensteile geschlossen werden, um neuen, zukunftsträchtigen Aktivitäten Platz zu machen. Die Prinzipien unternehmerischen Handelns müssen glasklar Gültigkeit haben.

Die Rolle öffentlichen Eigentums hat uns in Österreich in der jüngsten Vergangenheit viele wirtschaftliche Tsunamis abfangen oder mildern lassen. Die Rolle der großen Leitbetriebe des Landes, zu denen nicht zufällig auch etliche Konzerne mit öffentlichem Ankerbesitz gehören, haben dazu beigetragen, dass Investitionen zu antizyklischen Effekten geführt haben und auch Beschäftigtenstände halbwegs stabil geblieben sind. Die Investitionsprogramme in öffentliche Infrastrukturprojekte haben nicht nur langfristige Modernisierungseffekte für Österreich gebracht, sondern auch handfeste kurzfristige Auslastungs- und Beschäftigungswirkungen bei KMU-Zulieferern der großen Leitbetriebe bewirkt. Laut dem – zugegeben industrienahen – Economica-Institut hat etwa das Investitionsprogramm der ÖBB in Bahninfrastruktur einen jährlichen Wachstumseffekt von 0,6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes bewirkt. Das ist nur ein Beispiel von vielen wirtschaftlichen Akteuren mit öffentlichem Interesse am Standort Österreich.

Gäbe es nicht bei einem allfälligen Regierungswechsel die berechtigte Sorge der Privatisierung von Teilen der Infrastruktur, so könnte man die – meist regulierten – Netze der Telekommunikations-, der Energie- und der Verkehrsunternehmen zusammenfassen und einen schlagkräftigen Infrastrukturkonzern formen. Dieser könnte sich am Kapitalmarkt für den weiteren Ausbau selbst finanzieren. Derzeit gibt es weltweit genügend Kapital, das nach sicheren Anlagemöglichkeiten Ausschau hält – noch dazu zu historisch niedrigen Zinsen.

Voraussetzung dafür wäre ein nationaler Konsens – ähnlich dem staatlichen Pensionsfonds in Norwegen –, wonach Infrastruktur auf Dauer im öffentlichen Eigentum bleibt. Als offene Volkswirtschaft lebt Österreich von internationaler Vernetzung und von der Attraktion für globale Wirtschaftsakteure. Dennoch muss das Land auch so viel Klarheit und Selbstbewusstsein aufbringen, nationale strategische Interessen in der Wirtschaftspolitik zu definieren und entsprechend folgerichtig zu handeln. Noch ist Zeit dafür.