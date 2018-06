Inhalt Seite 1 — Einer, der früh einstieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Er rennt, nein, er wirbelt durch die Ausstellungsräume, in denen Arbeiter kurz vor der Eröffnung noch die Kabel verlegen. "Hier", sein Arm fliegt nach rechts: "Das sind die Behausungen chinesischer Wanderarbeiter, von Xu Zhen in Altmeistermanier in Öl gemalt. Davor kommt ein Schaumstoffflügel, das wird unsere bürgerliche Ecke." Er stürmt in einen roten Raum, an der Wand hängt 40-mal das gleiche Motiv: zwei Kraniche, die sich im Flug vor verträumter Berglandschaft treffen. Ein Bild, wie man es auf Billigmärkten überall auf der Welt erstehen kann, in Jakarta, Havanna oder Rom. Jedes Bild ist gleich, und doch in Details verschieden: Mal neigt sich der Flügel eines Kranichs ein wenig tiefer, mal ist sein Schnabel ein bisschen spitzer geraten. Die Bilder hat der Konzeptkünstler Liu Ding bei Malern im südchinesischen Künstlerdorf Dafen in Auftrag gegeben, "das sind die, die auch die Bilder für Ikea oder Walmart malen, jeder übernimmt einen Handgriff, die arbeiten wie am Fließband".

Uli Sigg, 69, ist ein Mann, der ruhig und leise spricht, dabei aber wieselschnell seine Umgebung scannt. Einer, dem es gelungen ist, fünf Leben in eines zu stecken: Sigg war Ruderchampion, Journalist, Aufzugverkäufer, Schweizer Botschafter in China, vor allem aber ist er Kunstsammler. Er hat die größte Sammlung weltweit für zeitgenössische chinesische Kunst aufgebaut. Inzwischen sind die Preise so sehr gestiegen, dass es sich wohl kein Einzelner mehr leisten könnte, eine derart große Sammlung zusammenzustellen.

Der Februar ist großer Sigg-Monat. In Bern und Hongkong eröffnen Museumsausstellungen seiner Sammlung (Chinese Whispers ist im Kunstmuseum Bern und im Zentrum Paul Klee bis zum 19. Juni zu sehen), soeben feierte der Dokumentarfilm The Chinese Lives of Uli Sigg Premiere: "Das war Glamour, Fernsehen und alles, was dazugehört", sagt Sigg.

China, das ist für Sigg das "ultimative Studienobjekt". Das wirklich Andere. "Auf fast jede Frage haben die Chinesen eine andere Antwort gefunden." Sigg sieht sich nicht nur als Sammler, sondern auch als Forscher. In mehr als 30 Jahren hat er Tausende Studios besucht und mit unzähligen Künstlern gesprochen. "Ich will kein Fertigprodukt, ich will verstehen."

Dabei hatte ihn der Zufall nach China verschlagen. 1979 schickte ihn der Liftbauer Schindler nach Peking, die Chinesen wollten in die Höhe bauen und brauchten dazu Aufzüge. Das China, das Sigg 1979 bereiste, ist ein Land, das es so fast gar nicht mehr gibt, das merkte er, als sie den Dokumentarfilm über ihn drehten. "Die Menschen trugen das Blau und Grün der Mao-Anzüge. Die Frauen hatten kein Make-up. Ich erinnere mich noch, als die Behörden ankündigten, dass von jetzt an fünf Typen von Dauerwellen erlaubt waren."

China hatte gerade die Schrecken der Kulturrevolution abgeschüttelt und bewegte sich vorsichtig tastend in Richtung Kapitalismus und Globalisierung. Reformer rangen mit orthodoxen Linken um die Macht, mal gewannen die einen, mal die anderen die Oberhand. Sigg erinnert sich, wie die Behörden 1983 im Zuge der sogenannten Kampagne gegen geistige Verschmutzung erklärten, das Tragen einer Krawatte sei Zeichen westlicher Dekadenz. Am Tag darauf waren keine Schlips tragenden Männer mehr zu sehen. Und doch war bei allen Rückschritten auch die Euphorie der Menschen zu spüren, die Freude am Experimentieren mit den kleinen Freiheiten, die sich nun boten, Musik, Mode, Tanz, Bücher. Die angespannte Erwartung, dass da bald Großes kommen werde.

Sigg, der bereits als Student begonnen hatte, Kunst zu sammeln, fand die chinesische Kunst jener Jahre wenig interessant. "Die Künstler waren gerade aus der totalen Isolation getreten. Sie kopierten westliche Kunst, doch nicht das Neueste, denn darüber gab es keine Informationen." Die Lehrbücher, mit denen chinesische Künstler westliche Kunst studierten, waren schwarz-weiß. "Als die das erste Mal reisen durften und die Originale sahen, hat sie das umgehauen. Sie hatten ja schon eine Vorstellung davon entwickelt, wie das wohl aussah. Da gab es viele interessante Missverständnisse."