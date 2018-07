Liebe Nelly,

immer, wenn ich mit meiner Blockflöte unterwegs bin, denke ich an Dich. Blockflöte: das uncoolste Instrument der Welt. Fanden alle anderen damals und findet immer noch so gut wie jeder. Dir war das egal. Mit einer Annonce fing es an, wie viele gute Beziehungen. Meine Mutter lud Dich zu uns ein. Ich befürchtete ein Flötenfräulein mit Gesundheitsschuhen und einem Taschentuch im Blusenärmel. Stattdessen stand da eine junge, lockige, sommersprossige Musikstudentin mit einer Liebe zur Blockflöte.

Die zehn Jahre, die zwischen uns lagen, haben wir später oft vergessen, wenn wir miteinander unsere Sonaten spielten, die Stimmen ineinandergeflochten, eine Polyfonie, die ich beim Schreiben immer noch suche. Aber am Anfang war ich klein und Du groß und hübsch, und ich himmelte Dich an. Die Blockflöte sah bei Dir aus wie eine schlanke, bernsteinfarbene Kostbarkeit, die gut in der Hand lag. Eine Weile fingerte ich auf meiner ungeschickt herum, aber bald schon konnten wir unser erstes Duo spielen: "Der Kuckuck und der Esel" im Kanon. Weißt Du noch? Ich wollte es immer wieder spielen – und Du hast nicht geschmunzelt, sondern mir hinterher, nach acht Runden Kuckuck, strahlend zugenickt.

Seltsam, dass ein paar Töne sich zu einem solchen Glück fügen können – man muss sie nur beharrlich wiederholen, bis sie neu werden. Bei Dir habe ich die Sturheit der Kunst gelernt – zu vollbringen, was wir müssen und können. Es ist doch ganz einfach: atmen, statt zu hecheln. Das Überflüssige weglassen, die Befürchtungen, die Rücksichten, das Vibrato, all das Gezappel.

Kunst mit der Blockflöte? Die Frage hast Du Dir nie gestellt, oder? Womit denn sonst! Ob Du Deine trotzige Selbstverständlichkeit immer noch so vergnügt auf die Bühne bringst? Von mir hast Du Dir alles angehört, meine Zweifel, meine unglücklichen Lieben, meine Versuche, das Brandenburgische so zu spielen, dass es sich nicht anhörte wie eine größenwahnsinnige Nähmaschine. Ich habe nie aufgehört mit der Musik. Die Barockflöte, die Du mir ausgesucht hast, reibe ich heute mit Mandelöl ein; der klare Ton, den Du mir geschenkt hast, schwingt in mir, oft deutlicher als alle Worte. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen – vielleicht spielen wir ja noch einmal zusammen. Das wünscht sich Deine

Annette

Annette Pehnt, 48, ist Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Sie lebt in Freiburg