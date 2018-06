Wenn es stimmt, dass das Wort Freizeit fest an den Begriff der Arbeit gekettet ist, so ist der Feierabend die Transitzone zwischen beidem, eher ein nebliger, flüchtiger Zustand, den man "jetzt hat" oder "endlich mal macht", in dem man mit einem Bein noch im einen steht, der Arbeit, und das Gemüt langsam im anderen ankommt, der Freizeit; ein Wort, das zur Angestelltenexistenz so unbedingt gehört wie "Mahlzeit", und würde man dem Feierabend ein Reiterstandbild errichten, so wäre es womöglich ein in Bronze gegossener Pendler, der im ICE schon das Hefeweizen öffnet, die Puschen anzieht, während er seinen Laptop aufklappt, um noch E-Mails zu beantworten oder (wieder kein Internet im Zug!) noch an der Präsentation herumbastelt, weil der Chef morgen ungeduldig knurrt, und so arbeiten wir auch nach Dienstschluss fleißig weiter am Untergang des Feierabendlandes