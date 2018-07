Tito Tettamanti ist Financier. Er lebt im Tessin. © Andreas Meier/Reuters

Kürzlich hatte ich, unabhängig voneinander, zwei Männer bei mir zu Gast, die beide ihren Marx studiert haben: Massimo D’Alema und Yanis Varoufakis.

D’Alema, der ehemalige kommunistische Parteisekretär und Ministerpräsident von Italien, wurde bekannt für seine mutigen Entscheide während des Balkankriegs. Der edle Staatsmann ist bis heute gut vernetzt mit den Mächtigen dieser Welt. Er hat den Kommunismus in der Kaderschule seiner Partei kennengelernt und interessiert sich für die politischen und philosophischen Aspekte der Lehre.

Anders Yanis Varoufakis, den ich zu einem anderen Zeitpunkt privat in kleiner Runde besser kennenlernen durfte. Der Professor für Wirtschaftstheorie war im dramatischen ersten Halbjahr 2015 Finanzminister von Griechenland und ist über seinen Vater für immer mit dem Kommunismus verbunden. Dieser saß jahrelang im Gefängnis wegen seines kommunistischen Glaubens.

So verwandt sich die beiden intellektuell auch sind, so unterschiedliche Schlüsse ziehen sie aus der kommunistischen Lehre für das Heute.

D’Alema, mit trockenem Humor, fulminanten, kritischen, aber genauen Urteilen, ist der Typ Politiker, der für seine Kompetenz und Fähigkeiten anerkannt werden will. Er verbiegt sich nicht, bloß um sympathisch zu erscheinen. Und, so kritisch er auch ist, er scheut sich nicht davor, Teil der Macht zu werden.

Ganz anders Varoufakis. Stürmisch, eloquent, manchmal überbordend in seiner Leidenschaft für Modelle, Spieltheorie und Algorithmen, muss er sich während seiner Zeit als Finanzminister gefühlt haben wie ein Marsmensch unter all den Brüsseler Graumäusen. In einer Welt, in der die Devise gilt: Egal, was die Technokraten von EU, EZB oder IWF auch vorschlagen, die Finanzminister haben es zu befolgen. In einer Welt, in der Drohungen wie die folgende zum daily business gehören: "Entweder Griechenland akzeptiert unsere Bedingungen, oder wir schließen die griechischen Banken." In einer Welt, in der das Verschleiern von Wahrheit das neue Normal ist. Will heißen: Griechenland ist zwar pleite, aber man gibt es nicht zu, um die Interessen gewisser Kreditoren nicht zu beeinträchtigen. (Varoufakis hat mich von einem Euro-skeptischen zu einem Euro-terrorisierten Menschen gemacht.)

Für D’Alema ist die EU zwar nicht perfekt, aber notwendig, um im großen Welttheater eine Rolle zu spielen. Aber auch, um die verschiedenen Länder zu einen. Wenn es sein muss, auch über mehr Kontrolle. Varoufakis hingegen sieht in der EU ein Kartell der Macht, gezimmert aus den poteri forti, den Bürokraten, Politikern und multinationalen Organisationen. Ein Kartell, in dem die Bürger in Unkenntnis gehalten und ihre Interessen geopfert werden, um die Fehler der Mächtigen zu vertuschen.

Also will Varoufakis mehr Mitsprache für die EU-Bürger. Er will Euorpa mit seiner Bewegung Democracy in Europe Movement demokratisieren. Er ist ein Bewunderer der Schweiz und der direkten Demokratie. Keine Vorliebe für Referenden hat hingegen D’Alema. Er ist ein strenger Anhänger der repräsentativen Demokratie, welche die Führung an eine classe politique delegiert.

Die Gegensätze der beiden Marx-Kenner beweisen, dass die Welt nicht mehr zwischen links und rechts geteilt wird. Sondern zwischen Kontrollfreaks und Strukturliebhabern auf der einen – und den einfachen Bürgern auf der anderen Seite. Doch der Kampf wird mit ungleichen Mitteln geführt, das Kartell der Macht erstickt die Interessen des Volks immer stärker. Fragt sich nur, wie lange die Bürger sich das gefallen lassen.

