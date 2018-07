Bauern im libanesischen Städtchen Bint Dschubail ergriffen ihn, Sicherheitsbehörden ermittelten, die Beweislage schien klar: P 98 hatte für den israelischen Geheimdienst spioniert. Er trug einen Sender und einen Ring aus israelischer Herstellung. Auf Facebook erschien ein Foto des Häftlings, gefesselt. Immerhin lebte er noch. Aber es entwickelte sich eine äußerst heikle Angelegenheit, mitten im Brennpunkt Nahost.

Der mutmaßliche Spion P 98 hatte zuvor gerade mal ein Jahr in Israel gelebt. 2015 war er gekommen, um die besetzten Golanhöhen zu besiedeln. Von seiner neuen Heimat im Gamla Nature Reserve sind es nur ein paar Kilometer bis zur libanesischen Grenze. Seit Jahrzehnten darf sie kein Mensch mehr passieren. Doch P 98 störte das nicht. Denn P 98 ist ein Gänsegeier mit einer Spannweite von 190 Zentimetern, dem wissenschaftlichen Namen Gyps fulvus und der Mission, sich selbst und das Wissen um sein Leben zu vermehren. Auf den Ring an seinem Bein ist "Tel Aviv Univ Israel" eingraviert. Und der GPS-Sender, der ihn zum Verdächtigen machte, ermöglichte Forschern, in Echtzeit zu verfolgen, wo sich das Tier herumtreibt.

"Vögel kennen keine Grenzen", sagt Yossi Leshem am Telefon, als wäre das nicht selbstverständlich. Hunderte Millionen Vögel überfliegen Israels Territorium Jahr für Jahr. Die Region ist ein wichtiger Trittstein für Arten, die von Nord nach Süd ziehen, zum Beispiel für den in Deutschland brütenden Weißstorch. Wie gut die Ökosysteme im Mittleren Osten funktionieren, entscheidet mit darüber, wie viele Vögel bei uns singen, klappern, tirilieren.

Vier Geierarten lebten einst in Israel, heute sind es noch zwei. Die verbliebenen Populationen sind zusammengeschrumpft. Die Tiere wurden von Bauern vergiftet oder abgeschossen. Sie starben an Stromleitungen oder fanden nicht mehr genug zu fressen. Seit knapp zehn Jahren kämpfen Wissenschaftler wie der Ornithologieprofessor Leshem dafür, dass wieder mehr Geier im Nahen Osten leben – in Europa sind solche Wiederansiedlungen erfolgreich gewesen. "Nur kann in Europa ein Vogel Hunderte Kilometer reisen, ohne eine Grenze zu passieren", sagt Ohad Hatzofe von der israelischen Natur- und Parkbehörde, "hier aber fliegt ein Geier beim Landen eine Kurve und ist in Syrien oder dem Libanon." Hatzofe ist für das Wohl des Geiers P 98 verantwortlich und hörbar genervt vom Theater um spionierende Vögel: "Ich habe genug von dem Nonsens. Haben Sie gesehen, wie klein der Platz zwischen den Augen eines Geiers ist? Da ist nicht viel Platz für ein Gehirn. Man kann einen Greifvogel womöglich zum Jagen trainieren, aber viel mehr ist nicht drin", sagt er.

Versuche, Tiere zum Spionieren zu benutzten, gab es einige in der Vergangenheit. Berichte erzählen von Katzen, die, von der CIA ausgebildet, Gespräche belauschten. Es gab Projekte, in denen Hunde Agenten unterstützten, Geschichten von trainierten Raben, die vor Fenstern von Botschaften auf und ab fliegen sollten, ein US-Marine-Programm zur Rekrutierung minenräumender Delfine.

Dass Tiere für Spionage eingesetzt werden, macht die Angst vor besenderten Geiern nicht plausibel – es sei denn, man hält die Innenansicht von einem Kamelkadaver für nachrichtendienstlich relevant. Vielmehr zeigt die Episode, dass das Vertrauen zwischen den Nachbarländern so zerrüttet ist, dass Verschwörungstheorien selbst dort gedeihen, wo sie Logik und Vernunft spotten. Als in Scharm al-Scheich 2010 binnen weniger Tage fünf Haie Menschen angegriffen hatten, fanden ägyptische Zeitungen und Fernsehsender schnell den Verantwortlichen: Israel, das Haie fernsteuert. Im Mai 2012 debattierten türkische Medien aufgeregt über einen toten Bienenfresser. Der Vogel, zuvor in Israel beringt, hätte einen unnatürlich kurzen Schnabel gehabt, wurde ein türkischer Offizieller zitiert – offenbar sei er für Audio- und Videoaufnahmen eingesetzt worden.

P 98 ist inzwischen vom Spionageverdacht befreit. UN-Blauhelmsoldaten holten das Tier im Libanon ab. Als es auf die Golanhöhen zurückkam, hatte es eine Augeninfektion und hinkte. Der Geier sei in einem ordentlichen Zustand gewesen, sagt Behördenmitarbeiter Ohad Hatzofe. Er selber sei froh sei, dass die Geschichte von P 98 so endete. Normalerweise würden die Vögel erst abgeschossen, dann verdächtigt. Den GPS-Sender allerdings habe er nicht mehr zurück bekommen. Das 4.000 Euro teure Teil hatte er einst persönlich dem Tier auf den Rücken geschnallt.

Mit seinen arabischen Kollegen, die sich in den Nachbarländern um die Geier kümmern, hat der Israeli Hatzofe offiziell keinen Kontakt. Inoffiziell aber würden sie sich schreiben. Und regelmäßig miteinander telefonieren. Manchmal, sagt er, "trinken wir schon mal einen zusammen ...". Nicht nur Geier überfliegen manchmal die Grenzen.