Der Mann war zufrieden. Paul Seippel, Professor für französische Literatur und Sprache an der ETH Zürich, veröffentlichte um 1900 sein großes Werk Die Schweiz im 19. Jahrhundert. Aus der Helvetischen Republik und den Bürgerkriegswirren war ein ordentlicher Bundesstaat entstanden. Und Seippel wusste: Es war gut. Nach innen und nach außen. Denn die Schweiz erfreue sich "besonderen Zutrauens" der Großmächte. Sie war im übertragenen Sinn "zu einem Grundartikel des Völkerrechts" geworden.

Wenn nun heute im Abstimmungskampf um die SVP-Durchsetzungsinitiative das Völkerrecht als Nichtigkeit abgetan wird und die Blocher-Partei mir nichts, dir nichts mit der Kündigung der Europäischen Menschenrechtskonvention droht, lohnt es sich, wieder mal in Erinnerung zu rufen:

Ohne Völkerrecht gäbe es gar keine Schweiz.

Weder die alte Eidgenossenschaft noch den modernen Bundesstaat. Ohne die Idee und die Einsicht, dass es Rechtsnormen braucht, um die Beziehungen zwischen den Staaten zu regeln, wäre das Land noch heute ein Spielball der Großmächte.

So wie damals, im Jahr 1648. Der Westfälische Frieden gilt bis heute als Geburtsstunde der eidgenössischen Souveränität. In der Stadt Münster verhandelte der Basler Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein mit dem deutsch-römischen Kaiser. Der Schweizer wollte lediglich, dass seine Kaufleute nicht länger vor den Reichsgerichten belangt werden konnten. Da nahm ihn der französische Gesandte zur Seite und flüsterte ihm zu: Versuch doch, die Kantone aus dem Reich zu lösen. Frankreich, so erzählt es der Berner Historiker André Holenstein, erkannte die Chance, die Eidgenossenschaft damit umso stärker an sich binden zu können. Und tatsächlich machte König Louis XIV. aus dem Land eine Art französisches Protektorat.

Oder so wie 1815, als die europäischen Mächte am Wiener Kongress der Schweiz ihre Neutralität gewährten – und garantierten. Nicht, weil die eidgenössischen Gesandten besonders clever verhandelten. (Im Gegenteil, die Schweizer waren in Wien ein zerstrittener Haufen, der es nur unter großem ausländischen Druck überhaupt geschafft hatte, sich eine Verfassung zu geben.) Nein, weil die Neutralität, so steht es später im Pariser Frieden, "im Interesse Europas liegt ...". Die Siegermächte wollten einen militärisch gestärkten Pufferstaat zwischen Frankreich und Österreich einrichten. Einen, der für Ruhe auf dem Kontinent sorgte. Deshalb verliehen sie der Schweiz nicht nur die immerwährende Neutralität, sondern schenkten ihr gleich noch das Wallis, Neuenburg und Genf. Verträge sind gut, Territorium ist besser.

Die Schweizer gehörten zu den geistigen Vätern des Völkerrechts

Vor dieser historischen Kulisse erstaunt es kaum, dass die Schweizer selber zu den geistigen Vätern des Völkerrechts gehörten. Die Schweiz wurde vom Völkerrecht nicht "vergewaltigt", wie Christoph Blocher gern behauptet – sie hat es selber geschaffen.

1758 war es ein Mann aus Neuenburg, der ein komplettes System von juristischen Regeln entwarf, das die Beziehungen zwischen den Staaten ordnen sollte. In der Abhandlung von Emer de Vattel, wie dieser hieß, stecken bereits sämtliche Grundlagen des modernen Völkerrechts: Nicht die Fürsten, sondern die Staaten sind die Rechtssubjekte. Egal ob groß oder klein: Alle Staaten sind souverän und gleich. In innere Angelegenheiten mischt man sich nicht ein. Staaten müssen rechtsstaatlich handeln und ihr Tun verfassungsrechtlich begründen. Und zu guter Letzt: Einmal abgeschlossene Verträge sind einzuhalten.