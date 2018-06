Ein eigentümliches Licht bescheint diese Hügel. Es könnte die Abenddämmerung sein, die dort hinten auf die Landschaft fällt und sich vorn im Wasser spiegelt. Vielleicht auch der Sonnenuntergang, am wahrscheinlichsten jedoch: Hier gibt es den Kreislauf der Sonne gar nicht. Hier, in dieser Zwischenwelt, die aussieht wie eine Liveschaltung auf einen fremden Planeten oder zumindest wie eine Szene aus der Unendlichen Geschichte, gibt es bloß den einen gedimmten Zustand. Andrey Frolovs Melancholische Landschaft wirkt als Bild wie ein Schlafwandel. Als wären die Augen schon halb zugefallen, blickt man auf seine gemalte Stille, in der sich alles verlangsamt hat, bis es irgendwann einmal stehen blieb.

Was dieses Bild nicht kennt, sind Menschen. Ihre wechselhaften Gefühle (der Titel führt in die Irre), ihr Rascheln und Rauschen, ihre Töne und Bewegungen, esoterischer gesprochen: ihre Energie. Eine wohltuende Leblosigkeit findet man bei Frolov, keine Ente oder sonstiges Getier stört, unvorstellbar der Tanz jeder noch so kleinen Mücke über dem See. Ob die grünen Steinformationen nicht doch eine Art Wesen darstellen, ob hier nicht doch etwas atmet, ist dabei nie ganz sicher. Steckt nicht ein wenig Seele im linken Felsen, der aussieht, wie ein uralter Elefant? 550 Euro soll das Bild des 1964 in Moskau geborenen Frolovs am 27. Februar im Auktionshaus Henry’s mindestens kosten. Ein passabler Preis für ein Stück Ewigkeit.