Inhalt Seite 1 — Das große Dröhnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unentwegt schreibt Clara Faisst in ihr Tagebuch, was sie erlebt und erfährt, die gesamten Kriegsjahre hindurch. Die Klavierlehrerin und Komponistin aus Karlsruhe schildert Szenen aus ihrer Heimatstadt, aus Straßburg und Metz, kommentiert die Zeitungsmeldungen und fiebert dem Sieg der deutschen Truppen entgegen. Im Februar 1916 liest sie alles, was über die Schlacht vor Verdun berichtet wird. Begeistert notiert sie die schnelle Einnahme des Forts Douaumont. Am 28. Februar überrascht sie dann mit der lapidaren Notiz: "Den Kanonendonner von Verdun hört man bis hierher."

Was hört sie da, die Musikerin? Die Entfernung von Karlsruhe bis Verdun beträgt mehr als 200 Kilometer Luftlinie. Sitzt sie purer Einbildung auf? Will sie wenigstens hören, was sie sich kaum vorstellen kann? Als wolle sie derartige Zweifel zerstreuen, notiert sie am 14. März: "Der Kanonendonner von Verdun ist stärker hörbar, oft unausgesetzt! Unheimlich!"

Näher am Kampfgeschehen ist der Militärarzt Alfred Döblin, seit 1915 stationiert in Saargemünd, dem heutigen Sarreguemines, rund 110 Kilometer von Verdun entfernt. "Wochenlang Kanonendonner von Verdun herüber", schreibt er am 29. März in einem Brief. Dass Döblin die schweren Geschütze hören konnte, mag man eher glauben. Doch was er dann berichtet, macht staunen: "Mit den Ohren haben wir die Schlachten von Verdun mitgekämpft [...], so stark war die Kanonade tags und nachts, dass bei uns die Scheiben zitterten, [...] Explosionen, ein ewiges Dröhnen, Bullern, Pauken am westlichen Himmel."

Ähnliches berichten die Aachener Nachrichten. Und in der Chronik von Ingelheim am Rhein, wiederum gut 200 Kilometer Luftlinie vom Kampfgeschehen entfernt, lesen wir unter dem 2. März: "Der Kanonendonner von Verdun ist nun schon seit 8 Tagen ununterbrochen zu hören. [...] Wohl jeder hat den dumpfen Einschlägen und den Rollsalven der Geschütze gelauscht und mit tiefer Ergriffenheit unserer braven Kämpfer gedacht."

Der Literaturwissenschaftler Reinhard Pabst hat eine Reihe weiterer Zeugnisse gefunden. So berichtet Theodor W. Adorno in einem kleinen Aufsatz für die Schule über einen Sommerausflug 1916 mit Mutter und Tante in den Schwarzwald. Da war der Kanonendonner des "Langen Max" zu hören – ein 38-cm-Geschütz von Krupp, quasi der Bruder des 42-cm-Mörsers "Dicke Bertha" –, vom umkämpften, rund 100 Kilometer entfernten Belfort her. In Rüdesheim vernahm der Journalist und Schriftsteller Karl Korn Verdun in der Ferne als "ein an- und abschwellendes Summen". Aus Marburg gar gibt es Berichte über "lauschlustige und müßige Herren auf dem Schlossberg", dort versammelt, um akustische Botschaften von tobenden Kämpfen aufzufangen.

In der Summe ergeben diese Schilderungen eine merkwürdige kleine Geschichte der Kriegsakustik. Wer immer die Artillerie aus der Ferne hörte, bekam eine Vorstellung vom modernen Krieg mit seinem technischen Großgerät. Es war wie eine Liveübertragung, ein makabres Faszinosum.