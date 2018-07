1. Im Stadion

Blöd, dass diese Welle keine Information über ihren Ursprung transportiert: Mehrere Sportvereine streiten seit Jahrzehnten, wer La Ola (zu Deutsch: die Welle) erfunden hat. Zur weltweiten Bewegung wurde diese Oszillation der Ovation bei der Fußballweltmeisterschaft 1986 in Mexiko, so viel steht immerhin fest. La Ola taugt aber nicht nur als Cheerleaderin, sondern auch als Physiklehrerin. Sie zeigt, was eine Welle ausmacht und was nicht:

Erstens: Viele Wellen (etwa Schall- oder Wasserwellen) bewegen sich durch ein Medium, aber das Medium selbst bewegt sich nicht fort. Statt durch Luft oder Wasser bewegt sich diese Welle durch die Masse der Fußballfans. Die ändern zwar ihren Zustand: Sitzen! Stehen! Arme hochreißen!, bleiben aber an ihrem Platz.

Zweitens: Wellen sind ansteckend, ein Teilchen des Mediums gibt Energie an das nächste weiter. Der erste Teil stimmt auch für La Ola, der zweite nicht ganz. Die Fans werden zwar emotional mitgerissen, aber nicht physisch. Denn jeder muss aus eigener Kraft den Hintern hochkriegen.

Drittens: Wellen übertragen Information. Echte Wellen tun das durch den Transfer von Energie, siehe zweitens. Die Fans im Stadionrund dagegen geben ausschließlich Wissen weiter, nämlich darüber, wer wann aufspringen soll. Anders gesagt: La Ola ist reine Information in Bewegung.

Stefanie Kara

2. In Hirn und Herz

Ohne Wellen könnten wir nicht leben. Sie sorgen für Ordnung im Körper, ohne sie wäre da Chaos. Zum Beispiel im Gehirn. Das erzeugt Wellen, die uns denken, schlafen, einen Arm bewegen lassen. Die Wellen sind nichts anderes als die elektrische Aktivität unzähliger Nervenzellen, welche synchron arbeiten. Es gibt verschiedene Arten von Aktivitäten, man kann sie mit einem EEG (Elektroenzephalogramm) auf der Kopfhaut indirekt messen. Jede Wellenart steht für einen bestimmten Zustand.

Die schönste ist wohl die Alphawelle. Nicht unbedingt wegen ihrer Form, sie schwingt recht unspektakulär zwischen 8 und 13 Hertz (also 8- bis 13-mal in der Sekunde) hin und her, nein, der Aktivitätszustand, für den sie steht, ist so angenehm: "entspannte Wachheit" nennen ihn die Fachleute. Es ist ein sanfter Grundtakt, er ist zwar geordnet, lässt aber gleichzeitig noch Spielraum für Veränderung zu. Zwingt jedoch eine geschädigte Region dem ganzen Gehirn einen gemeinsamen Takt auf, dann breitet sich ein Impulsgewitter aus, ein epileptischer Anfall.

Auch im Herzen geht es darum, eine elektrische Aktivität zu synchronisieren. Das Organ besteht vor allem aus Muskelfasern, die sich zusammenziehen und so Blut in die Arterien pumpen. Das aber muss abgestimmt passieren. Die Koordination übernimmt ein System aus sogenannten Schrittmacherzellen. Sie feuern in einem bestimmten Rhythmus elektrische Impulse, die sich im Herzen von oben rechts wellenartig nach unten zur Herzspitze ausbreiten. Zunächst mit einem Tempo von 0,5 Metern pro Sekunde, dann schneller mit etwa ein bis drei Metern pro Sekunde, danach wieder mit 0,5 Metern pro Sekunde bewegen sich diese Wellen und geben dominoartig allen Muskelfasern auf dem Weg einen Stups, auf dass diese sich zusammenziehen. Und funktioniert das Zusammenspiel nicht? Dann droht im äußersten Fall ein Herzflimmern, ein komplett unkoordiniertes Zucken, das tödlich enden kann, weil der Körper nicht mehr mit Blut versorgt wird.

Jan Schweitzer