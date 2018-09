Es gibt sympathischere Naturschutz-Ikonen als eine archaische Klasse von Knorpelfischen mit mehreren Reihen nachwachsender Zähne. Doch Haie und Rochen haben nicht nur ein Imageproblem – mindestens ein Viertel der rund 1.200 Arten ist vom Aussterben bedroht.

Der nach wie vor wichtigste Faktor ist der Appetit der Asiaten, Haifischflossensuppe gilt in China und Thailand als Delikatesse. Doch die Statistiken der Welternährungsorganisation FAO sagen noch etwas anderes: Ausgerechnet Europas Fischer ziehen die meisten Haie und Rochen aus den Meeren.

Wer das Büro des zuständigen EU-Kommissars fragt, bekommt zu hören, dass sich die Flotten an europäische und internationale Regeln halten. Doch diese Antwort täuscht über das Problem hinweg. In vielen Meeresgegenden gelten zwar Regeln für die kommerziell wichtigsten Fischarten, selten jedoch für Haie und Rochen. Folglich jagen spanische, italienische oder portugiesische Fischer in internationalen Gewässern nach den Knorpelfischen und fangen so viele, wie sie kriegen können.

Die Tiere werden in den eisgekühlten Laderaum geworfen, sterben dort und werden nach dem Anlanden in europäischen Häfen zerlegt. Die Flossen gehen nach Asien, aus den Lebern wird Haiöl für Kosmetikprodukte gepresst, das Fleisch bleibt in Südeuropa, zumeist. Doch auch Deutsche räuchern Dornhai zu Schillerlocken, auch in belgischen Fish and Chips steckt Rochen.

Das Problem dabei ist nicht, dass Haie und Rochen gefangen werden. Das Problem sind die fehlenden Regeln für die Fischer. Einige Arten brauchen Jahrzehnte bis zur Geschlechtsreife, andere bringen nur vier, fünf Junge im Jahr zur Welt. Alle sind die dominanten Raubfische in ihren Ökosystemen und halten als solche auch die Populationen anderer Spezies gesund.

Der Mangel an Regeln hängt damit zusammen, dass sich die längste Zeit kaum ein Fischer für die Knorpelfische interessierte. Im Atlantik zum Beispiel, wo lange Thun- oder Schwertfische das meiste Geld brachten. Deren Populationen sind so weit kollabiert, dass mittlerweile bei einigen Fängen jeder fünfte Fisch, der an der Langleine hängt, ein Blauhai ist – bei anderen sind es sogar vier von fünf. Obwohl ihre Flossen und ihr Fleisch verkauft werden, gelten sie offiziell als Beifang. Grenzen gibt es nicht.

Niemand weiß bislang, wie sich das auf das Ökosystem und die Bestände auswirkt. Gut möglich, dass etwa Blauhaie die Fischerei gut verkraften. Doch Europa muss den Meeresschutz ernster nehmen, es gibt Wichtigeres als die kurzfristigen ökonomischen Interessen der Fischer. Europas Flotten dürfen nicht weiter ohne Limit nach Haien jagen. Die EU ist stark genug, international auf härtere Regeln zu pochen. Auch Jäger mit vielen Zähnen brauchen Schutz.