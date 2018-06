Bis zur zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichen. Schmidts Strategie schien aufzugehen. Doch dann entwickelte sich das geplante Chaos zu einem Showdown, den es so im Fußball noch nie gegeben hatte: Leverkusens Trainer Roger Schmidt schüttelte so wild mit dem Kopf, wie seine Mannschaft zuvor über den Platz stürmte. Er zeigte zweimal mit dem Zeigefinger auf den Rasen. Komm her, sollte das heißen. Derjenige, der wie ein Hund herbeischleichen sollte, war der Schiedsrichter der Partie, Felix Zwayer. Er stand rund 40 Meter entfernt und gab Schmidt wiederum mit einer Armbewegung zu verstehen, dass der auf die Tribüne gehen solle. Schmidt blieb stehen, auch als Zwayer den Leverkusener Kapitän, Stefan Kießling, zum Trainer schickte, um ihn auf den Platzverweis hinzuweisen. "Das soll er mir selbst sagen", konnte man an Schmidts Lippen ablesen.

Zwayer unterbrach daraufhin das Spiel und verließ mit beiden Mannschaften den Platz. Erst nach neun Minuten setzte er die Partie fort.

Roger Schmidt hatte sich viel vorgenommen am vergangenen Sonntag. Sein Team, Bayer Leverkusen, verlor seit November letzten Jahres kein Heimspiel. Dem 48-Jährigen war es in den vergangenen Monaten gelungen, mit seiner Mannschaft eine Spielweise zu perfektionieren, die in der Szene als das "geplante Chaos" charakterisiert wird: Die Leverkusener wirbeln die gegnerische Mannschaft durch wildes Pressing so durcheinander, dass der Gegner erst die Kontrolle und dann die Übersicht verliert. Schmidts Fußballspektakel fasziniert selbst die gegnerischen Fans.

An diesem Nachmittag war der Tabellenzweite, Borussia Dortmund, zu Gast in Leverkusen. Bayer durfte auf keinen Fall gegen den direkten Konkurrenten verlieren, sonst würde der Abstand zu groß.

Es gibt verschiedene Anlässe, über Schiedsrichter zu diskutieren: kleinliche Debatten über fragliche Elfmeter, übersehenes Handspiel oder falsches Abseits. Meist kann man die Unparteiischen bedauern, weil viele Situationen ohne Zeitlupenwiederholungen schwer zu beurteilen sind. In Leverkusen beachtete der Schiedsrichter die Vorteilsregel nicht und ließ im Anschluss einen Freistoß sechs Meter vom Tatort entfernt ausführen – was zum entscheidenden Tor für Borussia Dortmund führte.

Es gibt jedoch auch Zusammenstöße zwischen Schiedsrichtern und Trainern, die in regelrechten Machtkämpfen enden, ein solcher fand am vergangenen Sonntag statt – und könnte zu einer Sperre Roger Schmidts von bis zu vier Spielen führen. Fans und Journalisten verteidigten in den vergangenen Tagen Schiedsrichter Zwayer, die Bild- Zeitung übte sich gar als eine Art Opfervertretung für die Allgemeinheit der gepeinigten Schiedsrichter. Aber wurde Zwayer eigentlich seiner Rolle gerecht? Könnte der Schiedsrichter durch sein Verhalten zur Eskalation beigetragen haben?

Natürlich ist das Fehlverhalten des Trainers unstrittig. "Der Schiedsrichter hat mir aus 45 Metern Entfernung signalisiert, dass ich auf die Tribüne soll. Ich habe eingefordert, dass ich zumindest mal eine Begründung dafür kriege", sagte der Trainer nach dem Eklat. Schmidt scheint genau gewusst zu haben, was er falsch gemacht hatte: "Ja, klar gab es einen Anlass. Ich habe mich schon in der ersten Hälfte einige Male beschwert", gab er später zu.

Aber war es wirklich nötig, das Spiel für neun Minuten zu unterbrechen? In die Katakomben zu gehen, anstatt dem Sünder Schmidt eine Frist zu setzen? Hätte Zwayer dem Trainer seine Entscheidung nicht einfach persönlich begründen können, wie ein Richter das Urteil dem Angeklagten erklärt? War die Kommunikation aus 50 Metern Entfernung nicht auch eine provokante Geste? Wofür gibt es eigentlich den Vierten Offiziellen?

Gegen die Regeln hat Zwayer nicht verstoßen. Doch diese lassen in solchen Fällen Spielraum. "Zwayers Verhalten ist von den Regeln gerade noch gedeckt", sagt ein Schiedsrichterbeobachter, der nicht genannt werden möchte. "Das Spiel soll eigentlich nur bei Einwirkungen von außen unterbrochen werden, etwa Unwetter oder Zuschauergewalt." Zumal hinzukommt, dass Zwayer die Situation, die den Showdown mit Schmidt auslöste, nicht perfekt gelöst hatte.