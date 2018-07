Inhalt Seite 1 — Die Stille nach der Schande Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jetzt ist es wieder still, in Clausnitz. Und in Bautzen. Die Fernsehteams sind heimgefahren, die Empörung ebbt langsam ab. Es bleibt der Schock, über einen Brandanschlag, über Hetze und Hass. Es bleibt die Ratlosigkeit. Und die Stille.

Montagmittag in Bautzen, Tag zwei nach dem Feuer. Es riecht noch verbrannt am Käthe-Kollwitz-Platz vor dem Husarenhof, der in der Nacht auf vergangenen Sonntag in Brand gesetzt wurde. Von "hoher krimineller Energie" sprechen die Behörden, von einer "zielgerichteten Tat". Verkohlte Betonpfeiler des Dachstuhls ragen in den grauen Himmel. Hier sollten von Anfang März an 300 Asylsuchende untergebracht werden.

"Wissen Sie, ob es hier noch eine Mahnwache gibt?", fragt eine Frau mit einem Teelicht in der Hand. Sie ist aus einem Nachbarort hergekommen, um zu demonstrieren gegen Hass und Gewalt. Aber niemand sonst ist da. Nur ein Spaziergänger, der gerade ein Selfie von sich und der Brandruine macht. Der Alltag ist schon zurück.

Am Sonntag haben immerhin 200, vielleicht 300 Bürger gegen den Anschlag demonstriert. Sie haben Laken mit der Aufschrift "Wenn Häuser brennen, darf man nicht klatschen" gezeigt, haben Grablichter aufgestellt, der Oberbürgermeister und Kirchenvertreter waren da, Aktivisten des Bündnisses "Bautzen bleibt bunt". Nicht gekommen sind Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich oder sein Innenminister Markus Ulbig. Nicht gekommen sind knapp 39.000 Bautzener.

"Die große Mehrheit schweigt", sagt Alexander Ahrens, Bautzens parteiloser Oberbürgermeister. Er hat seinen dunklen Anzug angezogen, gibt ein Interview nach dem nächsten, verurteilt die Anschläge, nennt die Beifallsbekundungen einiger Gaffer in der Brandnacht "widerwärtig". Und er spricht offen aus, dass die Claqueure Bautzener waren. "Wir lassen uns von ein paar Hohlköpfen nicht die Stadt kaputt machen", gelobt Ahrens. Es klingt ein wenig, als wolle er sich selbst Mut zusprechen. Bei der Landtagswahl 2014 haben mehr als 25 Prozent der Bautzener Wähler für AfD oder NPD votiert.

"Wir werden ganz klare Zeichen setzen", hat Ahrens am Montag im Morgenmagazin angekündigt. Aber wie genau sollen die aussehen? Ahrens blickt durch sein Büro, hoch zur Stuckdecke, streicht sich durch den Vollbart. "Viel Auswahl haben wir nicht", räumt er ein. Noch eine Diskussionsveranstaltung vielleicht, so, wie sie die Stadt schon mehrmals vor der Einrichtung der bislang vier Asylbewerberheime organisiert hat. Oder eine Demonstration, Hand in Hand mit Flüchtlingen. Aber bekommt man so die "schweigende Mehrheit" auf die Straße?

Ratlosigkeit. Und Erschöpfung. Auch in Clausnitz. Die Hauptstraße des Erzgebirgsdorfes, in dem am vergangenen Donnerstag ein Mob von vielleicht hundert pöbelnden Leuten einen Bus mit ankommenden Asylbewerbern belagerte, ist leer, nur eine Rentnerin mit Rollator dreht beharrlich ihre Runden. Karin Wunderlich, die Chefin des Clausnitzer Heimatmuseums, mag nichts mehr sagen. Sie hat zu viele Journalisten gesehen in den letzten Tagen. "Ständig waren Drehteams da, jetzt ist mal Schluss", sagt sie. "Wir wollen heute ein bisschen Erholung haben." Sie klappert mit ihrem Schlüsselbund, drängt zur Tür. "Clausnitz aufs Maul" hat jemand auf die Fassade des Museums geschmiert. Clausnitz ist jetzt auch ein Dorf der Verdammten. Die "Schande" von Sachsen.