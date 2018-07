August Sander ist ein Fotograf von Weltrang, seine Arbeiten finden sich in allen bedeutenden Sammlungen zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Die Nazis hassten den neusachlichen Blick des Kölners, aber noch mehr hassten sie seinen ältesten Sohn, der ebenfalls Fotograf war.

Erich Sander, geboren 1903 und aufgewachsen im nonkonformistischen Künstlerkreis der Eltern, wandte sich der radikalen Linken zu. Doch die KPD verstieß ihn wegen Unbotmäßigkeit, und gegen Ende der Weimarer Republik kämpfte er in der Sozialistischen Arbeiterpartei, der auch Willy Brandt angehörte, für ein Bündnis aller linken Kräfte gegen Hitler. 1934 wurde er von der Gestapo verhaftet und zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt. Er sollte sie nicht überleben: Im März 1944 starb er an den Folgen einer Blinddarmentzündung.

Schon früh hatte er vom Vater das Fotografieren gelernt, und obwohl ein fleißiger Student der Volkswirtschaft und Geschichte, blieb es seine Leidenschaft. Immer wieder, oft im Auftrag des Vaters, reiste der junge Sander durchs Land und porträtierte, ganz im kühlen Stil des väterlichen Vorbilds, die Landschaft: von idyllischer Au bis zum Industrierevier an Rhein und Ruhr. Selbst im Siegburger Zuchthaus blieb er Fotograf. Er machte Porträts für die Gefängniskartei und bald auch illegale Aufnahmen, die er aus dem Kerker schmuggelte.

In einer beeindruckenden, präzise illustrierten Biografie, herausgegeben von Kölner NS-Dokumentationszentrum im EL-DE-Haus, kann man diese in vielerlei Hinsicht erstaunliche Geschichte jetzt nachlesen: die Geschichte eines begabten, rebellischen jungen Mannes, der zugleich ein treuer Sohn war, vor allem aber ein Kämpfer mit sanftem Mut in Zeiten der rasenden Barbarei.

NS-Dokumentationszentrum Köln (Hrsg.): Augusts Sanders unbeugsamer Sohn. Metropol Verlag, Berlin 2015; 288 S., 24,– €