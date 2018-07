Selten fiel die Aperitifwahl so leicht. Im H’ugo’s mixen sie Hugos – und sehr beachtliche, wie sich bald zeigt. Es hat auch etwas zu bedeuten, dass das Lieblingssatzzeichen der Gastronomen gleich doppelt im Namen steht. Ugo heißt der Gründer der kleinen Kette, deren Münchner Stammhaus als Szene-Treff firmiert. Vor wenigen Wochen wurde ein Hamburger Ableger in den Elb–arkaden eröffnet.

Das Konzept des Hauses lässt sich am ehesten als Party-Pizzeria beschreiben. Klingt merkwürdig? Ist es auch. Wer das Lokal in einem toten Winkel der HafenCity gefunden hat, steht als Erstes vor einem Kühlschrank mit einigen Dutzend Flaschen Dom Pérignon und weiß, was er jetzt denken soll: "Geil, der Laden hat Klasse!" Dahinter liegen etliche Tischreihen mit Neutralarchitektur – Steinwände, Bistromöbel, Flatscreens, die derzeit Kaminfeuer zeigen. Im violetten Licht fluoresziert das Olivenöl unheimlich auf dem Brotteller.

Solche Orte gibt es überall, von Bodrum bis Barcelona. Der Latino-Pop und das Hafenbecken lassen auf verquere Art an einen Beach Club denken. Am Wochenende, hörte man, werde hier bis in die Morgenstunden getanzt. Es gibt aber auch Momente, in denen der Geschäftsführer beinahe sein einziger Gast ist. Er nutzt einen Ecktisch als Büro und führt Personalgespräche. Kwaku Afriyie war Fußball-Profi, unter anderem für Ghana, St. Pauli und Bremen. Im Münchner H’ugo’s gehen Fußballstars ein und aus; da kam auch ihm der Gedanke, Wirt zu werden.

Nun ist hier aber nicht München, denkt man beim Studium der Karte. Kiloweise Garnelen vom Rost, eine Sechs-Liter-Flasche Rotwein für 6.000 Euro – auf dem letzten Betriebsfest gab es so was nicht. Was empfiehlt denn der Chef? "Die Trüffelpizza." Auch das klingt neureich, aber der Tipp ist gut. Die ausgezeichneten schwarzen Trüffeln entfalten auf der heißen, hauchdünnen Margherita eine explosive Wirkung. Ansonsten schwankt die Küchenleistung von einem tadellosen Vitello tonnato bis zu einer eintönigen Vorspeisen-"Sinfonie" mit tranigem Räucherlachs, den eine saure Marinade vollends ruiniert.

In solchen Momenten ist es gut, nahe beim Chef zu sitzen. Afriyie gibt beim leisesten Zeichen von Unmut gern mal einen aus. Schade nur, dass alle drei Grappe gerade aus sind, ebenso wie vorhin der Chardonnay.

Bis jetzt ist die Mannschaft mit mehr Enthusiasmus als Erfahrung bei der Sache. Das hat seinen Charme, nervt aber doch, wenn man die Mundabdrücke des Vorbenutzers an den Weingläsern bemerkt. Wenn man bei jeder Nachfrage an den Service in ratlose Augen schaut, sofern das mit dem Blickkontakt überhaupt funktioniert. Zum Abschied fragt der Kellner noch, ob man die Werbe-Flyer des H’ugo’s im Büro auslegen möchte. Vielleicht nächstes Mal.

H’ugo’s, im Untergeschoss der Elbarkaden, HafenCity. Tel. 59 37 79 25, www.hugos-hamburg.de. Geöffnet täglich ab 12 Uhr, mittwochs und donnerstags ab 20 Uhr After-Work-Dinner mit Musik. Hauptgerichte um 15 Euro