"Ein Mensch ist komplizierter – unendlich komplizierter – als sein Denken." Dieser Gedanke steht in dem Taschenbuch von Paul Valéry: Ich grase meine Gehirnwiese ab.

Ich glaube, "der Mensch" hört gerne, dass er komplizierter ist, als er es eh schon denkt. Hinter der Anmutung von Kompliziertheit kann man das erschreckend Einfache, das die Menschen oft genug umtreibt, verstecken. Aber Valéry ist ein Denker, der zumindest an dieser Stelle an nichts Einfaches denkt. Er denkt an das Denken und kommt dabei zu einem Schluss: "Ein Geist, der fähig wäre, die Kompliziertheit seines Gehirns zu begreifen, wäre also komplexer als das, was ihn zu dem macht, was er ist ..."

Ist das nicht die Crux der Gehirnforschung, deren Rechnung nur dann aufgeht, wenn sie einen "Geist" zusammenbringt, der über das hinausgeht, was ihn zu dem macht, was er ist? Wäre das so, ginge es um diese Selbsttranszendierung, dann könnte man von Hybris sprechen. Aber diese Hybris, die eigenen Bedingungen des Denkens zu durchschauen, wird in der Gehirnforschung durch die Unterwerfung unter naturwissenschaftliche Verfahren und Beweisführungen relativiert. Geisteswissenschaften neigen zum Glauben, ohne solche Relativierungen auskommen zu können, was sie manchmal zur Großspurigkeit verführt.

Dies ist das Außerordentliche von Paul Valérys Cahiers, die – über ein halbes Jahrhundert lang geführt – erst 1945 nach dem Tod des Autors erschienen sind: Hier ist einer, der denkt für sich alleine, seine Hilfsmittel findet er beim Abgrasen der eigenen Gehirnwiese. Gewiss, ein Geistesriese wie Valéry betreibt nicht zwanghafte Apperzeptionsverweigerung, aber er schützt sich doch vor dem Lärm der anderen, um seinen Innenraum in der nötigen Ruhe ausstatten zu können: "Meine Philosophie zielt einzig darauf ab, mich mit mir selbst vertraut zu machen. Mein Ziel ist nicht, eine Welt zu errichten, in der ich ebenso gut nicht vorkommen könnte – ja nicht einmal eine Tafel und eine universale Klassifikation aufzustellen. Sondern mich in mein Licht zu rücken ...; mein Unbestimmtes zu vermindern; mich auszudehnen, um meine Grenzen zu finden."

Das steht in einer Tradition, deren Möglichkeiten Montaigne als Erster eröffnet hat und die im heutigen wissenschaftlichen Zeitalter bis zu Oswald Wieners Denkpsychologie reicht. Wie mein Denken funktioniert, kann ich, wenn überhaupt, an mir selbst beobachten. Das Labor trage ich also mit mir selbst herum, hic et nunc kann ich schon forschen. "Die meisten", sagt Valéry, "tummeln sich an der Oberfläche ihrer Natur. Manche tauchen nackt ein. Andere mit Tauchgerät."

Paul Valéry: Ich grase meine Gehirnwiese ab.

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2016; 365 S., 12,99 €