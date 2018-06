KinderZEIT: Wie alt wirst du diese Woche?

Giulia Elisa: Drei!

KinderZEIT: Wie alt wirst du wirklich? Du gehst schließlich schon in die sechste Klasse.

Giulia Elisa: Ich werde zwölf Jahre alt. Aber ich habe erst zweimal am 29. Februar Geburtstag gefeiert: vor acht Jahren und vor vier Jahren.

KinderZEIT: Feierst du im Schaltjahr anders?

Giulia Elisa: Ja, dann kommen viele Freunde und Verwandte, die weiter weg wohnen. Das wird auch in diesem Jahr so sein! Wir feiern eine große Party mit tollem Essen und so. An meinem "zweiten" Geburtstag vor vier Jahren hat meine Oma meinen Lieblingskuchen gebacken, eine Schwarzwälder Kirschtorte mit acht Kerzen drauf zum Auspusten.

KinderZEIT: Ist es eher toll oder eher nervig, am 29. Februar Geburtstag zu haben?

Giulia Elisa: Ich finde es super. Denn es ist etwas Besonderes: Ich bin an einem einzigartigen Tag geboren. Nicht so wie alle anderen, die an Tagen Geburtstag haben, die es jedes Jahr gibt. Ich werde gerade im Schaltjahr sehr oft auf meinen Geburtstag angesprochen, so ein Tag bleibt eben in Erinnerung, und die Leute vergessen nicht, mir zu gratulieren.

KinderZEIT: Wann feierst du deinen Geburtstag in den Jahren, in denen es keinen 29. Februar gibt?

Giulia Elisa: Ich habe am letzten Tag im Februar Geburtstag. Also feiere ich am 28. Februar, ist doch logisch. An dem Tag gratulieren auch meine Freunde und Verwandten. Es wäre komisch, wenn ich am 1. März feiern würde.

KinderZEIT: Wie fühlt es sich an, an einem Tag zu feiern, der gar nicht der "richtige" Geburtstag ist?

Giulia Elisa: Ich habe jedes Jahr Geburtstag – ob Schaltjahr ist oder nicht. Ich finde es nicht so gut, von "richtigem" und "nicht richtigem" Geburtstag zu sprechen.

KinderZEIT: Hattest du schon mal ein blödes Erlebnis damit?

Giulia Elisa: Ein Kinderarzt hat einmal zu mir gesagt: "Du hast ja gar keinen Geburtstag dieses Jahr." Das fand ich doof. Ich habe geweint und mich auch geärgert. Er hat sich zwar entschuldigt, aber seitdem war ich nicht mehr bei ihm.