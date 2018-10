Die Arbeit des Lehrers besteht nicht nur aus Unterricht. Die Stunden vor der Klasse machen im Schnitt nur die Hälfte der Arbeitszeit von Pädagogen aus. Der Rest besteht aus Korrekturen, Konferenzen und der Vorbereitung des Unterrichts. Gerade unter Lehrern ist die Belastung individuell höchst unterschiedlich. Wer Deutsch oder Englisch unterricht, hat mehr zu korrigieren als ein Sport- oder Musiklehrer. Und wer eine Schule leitet, kommt gut und gern auf 60 Stunden pro Woche. Im Durchschnitt aber verbringt der deutsche Lehrer – nach eigenen Angaben – pro Woche weniger Zeit bei der Arbeit, nämlich insgesamt 45,8 Stunden. Verrechnet man die zusätzlichen Ferien, kommt man damit auf eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von rund 38 Stunden. Natürlich arbeiten viele Pädagogen auch in den Schulferien. Andere Beschäftigte schieben aber ebenso Extrastunden am Abend oder am Wochenende. Insofern dürften Lehrer ähnlich viel Zeit wie andere Beschäftigte mit vergleichbarer Ausbildung und Bezahlung bei der Arbeit verbringen. Einen Vorteil haben Lehrer jedoch: Viele von ihnen können sich ihre Arbeitszeit etwas besser einteilen als andere Arbeitnehmer und damit Beruf und Familie leichter miteinander vereinbaren. Diese Zeitsouveränität ist ein Privileg, kann aber auch eine Bürde sein: Denn wer sein Pensum nicht gut einteilen kann, hat das Gefühl, niemals fertig zu werden.