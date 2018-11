*5. Januar 1932 - †19. Februar 2016



War er nicht eben noch in München, um seinen letzten Roman Nullnummer vorzustellen? Hat er nicht bei dieser Gelegenheit, ein großes Glas irischen Whiskey in der Hand, von der Verlagsgründung erzählt, die er gerade mit der ihm eigenen Energie durchgezogen hatte, um die Kartellbildung im italienischen Verlagswesen zu bremsen? Wollte er sich nicht gestern in Jena oder Lima oder Atlanta einen weiteren Ehrendoktorhut aufsetzen lassen, um bei dieser Gelegenheit noch einmal eine seiner klugen und gewitzten Reden für Europa zu halten? Immer, wenn von einer der Personen die Rede war, die unter dem Namen Umberto Eco auf der ganzen Welt präsent waren, fragte man sich, mit wem man es gerade zu tun hatte: mit dem Erforscher des Mittelalters, dem Augustinus- oder Joyce-Experten, dem Kenner der Populärkultur oder des Universums von Borges, dem Romancier, dem politischen Kommentator, dem Agnostiker und hellsichtigen Kritiker der katholischen Kirche, dem Sammler von Comics oder dicken (und teuren) Schwarten über die Rosenkreuzer, die bei ihm zu Hause in einem klimatisierten Terrarium sich mit scholastischen Spitzfindigkeiten herumschlugen.Natürlich hatte der Meister sie alle gelesen, von Athanasius Kircher bis zu esoterischen Jesuiten. Für seinen Begriff von Kultur war es selbstverständlich, dass das komplizierte System der Verweise und Echos, das Kultur ausmacht, keine Grenzen kennt. Für einspurige Denker, die wie Hühner dem Kreidestrich folgen, war dieser barocke Renaissancemensch oder renaissancehafte Barockmensch nicht zu fassen – und ich bin sicher, er hätte über diesen opaken Kippbegriff aus dem Stegreif einen seiner klugen Vorträge halten können.

Dabei gehörte er keineswegs zu den Intellektuellen, die immer auf der Suche nach einem Mikrofon sind. Die Privatsphäre war ihm das Wichtigste auf der Welt. Ich erinnere mich an einen Silvesterabend in seinem Landhaus in der Nähe von Urbino, natürlich einem umgebauten Kloster. Umberto führte mit Furio Colombo, einem Fiat-Manager (und Mitglied der KPI), ein Puppentheater auf, wie es sich schöner und lustiger nicht denken lässt. Beide schlugen albern und höchst konzentriert alles in die Pfanne, was ihnen im vergangenen Jahr aufgefallen war. Auf dem Dach des Hauses hatte ein tschechischer Designer und Hobby-Astronom seine Geräte aufgebaut, um uns durch einen Blick in den bestirnten Himmel das rechte Maß zu lehren, während Umberto im Hof auf einer Flöte Bach spielte. Manchmal kam er einem tatsächlich wie ein großes, begabtes Kind vor, das die Baupläne der Welt vor sich hat und nun versucht, sie nachzubauen. Sein ganzes labyrinthisches Werk, mehr als fünfzig Bücher, kann man wie einen unabschließbaren Versuch lesen, hinter das Gesetz des großen Uhrmachers zu kommen, um das Glück dauerhaft unter die Menschen zu bringen. Er war ein Aufklärer. Ein unermüdlicher, heller, unabhängiger, ironischer Aufklärer, aber einer im Sinne von Borges: Er wusste natürlich, dass auch die Aufklärung eine Aufklärung braucht und immer so weiter ad infinitum. Die Vorstellung, dass man sich nach Erreichen eines Ziels auf die faule Haut legt, war ihm zuwider. Insofern war er alles andere als ein Freund geschichtsphilosophischer Entwürfe.

Seit seiner Dissertation über die Ästhetik bei Augustinus hat ihn das farbige, widersprüchliche, aufregende Mittelalter nicht mehr losgelassen, und zeitlebens ging es ihm darum, den vereinfachenden Vorurteilen entgegenzutreten, dass diese lange Periode zwischen zwei "starken" Epochen jeglicher Sensibilität ermangelt hätte. Im Gegenteil, rief er und zog mit großer Geste den Vorhang vor dem dunklen Mittelalter weg. Natürlich ging Europa "durch die schlimmste politische, religiöse, demografische, agrikulturelle, urbane, sprachliche Krise seiner ganzen Geschichte", aber es war eben auch die Zeit, in der "die modernen Sprachen und Nationen entstehen, die kommunale Demokratie, die Bank, der Wechsel und die doppelte Buchführung", in der "das Transportwesen zu Land und zur See, die landwirtschaftlichen und handwerklichen Techniken revolutioniert wurden, in der man den Kompass, den Spitzbogen und zuletzt das Schießpulver und den Buchdruck erfand". Kurz: Es gibt eine Reihe von Knalleffekten in dieser Geschichte, wenngleich keine Paukenschläge wie das Cogito des Descartes, schreibt Eco.

Von seinem ersten Roman an, Der Name der Rose, bis zu seinen materialreichen Bilderbüchern Die Geschichte der Schönheit und Die Geschichte des Hässlichen hat er immer wieder versucht, den politischen, sozialen und ästhetischen Hintergrund jener Zeit auszuleuchten: "Zwischen Origenes, der auf der physischen Hässlichkeit Christi besteht, und den Theologen des 13. Jahrhunderts, die Christus zum schönheitsstrahlenden Prototyp des von der Kunst dargestellten Menschen machen, liegt ein Reifeprozess des christlichen Ethos und die Geburt einer Theologie der irdischen Realitäten. Die Kathedralen sind Ausdruck der Welt der Summen, in der alles seinen Platz hat, Gott und die Engel, die Verkündigung und das Gericht, der Tod, die Berufe, die Natur, selbst der Teufel, und in der alles eingefügt ist in eine Ordnung, die es in den Kreis der in Form ausdrückbaren substanziellen Positivität des Erschaffenen zurückführt."

Wie Eco den Quantensprung von einer analytischen Geschichtsschreibung zu einer ausgeklügelten narrativen Darstellung hochkomplexer historischer Probleme geschafft hat, wissen wir nicht – seine Auskunft, er habe seinen Kindern immer schon gerne Märchen vorgelesen, ist nur die halbe Wahrheit. Und seiner augenzwinkernden Bemerkung, er habe den amerikanischen Autoren mit ihren historischen Romanen einmal zeigen wollen, wie man es besser machen könne, ist auch nicht wirklich zu glauben.

Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Geisteswissenschaften gerade dabei waren, ihren Geist aufzugeben. Eine Theorie jagte die andere durch den Hörsaal, und bald hatte man den Eindruck, die Welt sei nichts anderes als ein verfilztes Knäuel einander widersprechender Theorien. Ich glaube, dass der Spezialist für historische Irrationalitäten, für falsche Fährten und Fälschungen, dass Umberto Eco gespürt hat, dass er auf die Theorie vom Ende der großen Erzählungen nur mit einer großen Erzählung antworten konnte; dass seine Leidenschaft für Philosophie und exakte Wissenschaft einerseits, seine Hingabe an die Semiologie und Semiotik andererseits nicht ausreichten, die durch permanente Dekonstruktion einbrechenden Dämme der Wirklichkeit zu flicken. So wurde aus dem Rationalisten ein Erzähler. Und wo bleibt die Wahrheit? Man erinnert sich vielleicht an die Stelle in Der Name der Rose, wo es im Hinblick auf das zentrale Motiv des Romans, das zweite, verschollene Buch der Poetik des Aristoteles, heißt: "Jorge fürchtete jenes zweite Buch des Aristoteles, weil es vielleicht wirklich lehrte, das Antlitz jeder Wahrheit zu entstellen, damit wir nicht zu Sklaven unserer Einbildung werden. Vielleicht gibt es am Ende nur eines zu tun, wenn man die Menschen liebt: sie über die Wahrheit zum Lachen bringen, denn die einzige Wahrheit heißt: Lernen, sich von der krankhaften Leidenschaft für die Wahrheit zu befreien."

Als die Wahrheit in der Zeit von Berlusconi mit Füßen getreten wurde, war es der Bürger Umberto, der die Entzivilisierung der Zivilgesellschaft mit beißender Ironie und großem Sachverstand auseinandernahm. Als Kind hatte er die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Partisanen und Faschisten im Piemont miterlebt und hielt seither den Kampf für die Freiheit für eine niemals endende moralische Pflicht, da ließ er, der große Spaßvogel, nicht mit sich spaßen.

Jetzt soll diese sanfte Produktionsmaschine wirklich tot sein? So richtig glauben kann ich es nach fast vierzigjähriger Zusammenarbeit und Freundschaft nicht. Also besser nicht addio, sondern: Ci vediamo!

Michael Krüger war der Verleger des Hanser-Verlags, bei dem die Werke Umberto Ecos erschienen