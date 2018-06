Erstaunlich, dass ich verlängerten Ausgang bekam, am 1. April 1974. Fünf Wochen später flog ich aus dem Lehrlings-Internat. Doch an diesem Montagabend beschloss Heimleiter C., es noch mal mit mir zu versuchen. Er war gewiss kein Freund der Rockmusik, aber ich hatte ihm unwiderstehlich von der Stern Combo Meißen vorgeschwärmt: Hochschulabsolventen, humanistisch gesinnt, klassisch bewandert, frisürlich gepflegt. Ein solches Konzerterlebnis käme auch meiner Arbeitsproduktivität zugute.

All das stimmte halbwegs. Stern Meißen waren damals das Nonplusultra der DDR-Szene. Ich lief, ich rannte die vier Kilometer von Langenau nach Brand-Erbisdorf. Der Brander Hof füllte sich mit bemähntem Kuttenvolk. Im Saal erlosch das Licht. Die Bühne entflammte, die Orgel brüllte auf. Sieben Recken zogen ein. Der ekstatische Keyboarder Thomas Kurzhals fegte durch Brian Augers Freedom Jazz Dance und Mussorgskis Bilder einer Ausstellung . Der Gitarrenberserker Werner Kunze reproduzierte Lighthouse von The Flock und John McLaughlins Dance Of Maya . Natürlich waren die Sterne auch Stellvertreter für West-Bands, die niemals ins Erzgebirge finden würden. Ihr Magier hieß Reinhard Fißler alias "Seelensänger", ein schwarzblau verhangener Tenor. Da stand er, innensichtig, ohne Show, und soulte Papa Was A Rolling Stone .

Christoph Dieckmann 1956 in Rathenow geboren, ist Autor und Kolumnist der ZEIT.

Stimmte auch das? Reinhard Fißler stammte aus Tangermünde und wuchs bei den Großeltern auf. Die Eltern lebten im Westen. Mit 14 zog er zum Onkel nach Dresden, dort studierte er Chemie und Gesang. Bei Stern sang er bis 1982. Die Band verpoppte, Fißler musste gehen. Erst nach der Wende erlebte ich ihn wieder, bei einer Reunion. Kurze Zeit darauf befiel ihn die Nervenkrankheit ALS. Seine letzten Jahre verbrachte er im Rollstuhl und, fast völlig gelähmt, im Bett. Nun hieß er "Kämpfer". Kaum zu glauben, dass er 67 Jahre alt werden konnte. Am 13. Februar 2016 ist Reinhard Fißler gestorben.

Jugend schwindet. Manch wilder Mut relativiert sich oder wird zum Süßwein der Nostalgie. Nicht so das Konzert vom 1. April 1974. Diese Stern-Stunden gehören unverlierbar zu meinem Leben. Glückserschüttert lief ich durch die Mondnacht heim, Fißlers Stimme im Ohr. Ich höre sie auch heute, in Stundenschlag und Das Paar und Der Kampf um den Südpol über den tödlichen Wettlauf zwischen Amundsen und Scott: "Was bleibt nach dem Tode ..."