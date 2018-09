In der vergangenen Woche hat der gerade pensionierte Schulleiter Kay Stöck seine Thesen über das Hamburger Schulsystem vorgestellt. Stöck findet, dass die Politik die echten Probleme nicht anpacke und die Anforderungen der Gesellschaft an Schulen unrealistisch hoch seien.

Wir haben unsere Leser gebeten, uns ihre Meinung mitzuteilen. Schon in den ersten Tagen haben wir gut 100 Rückmeldungen bekommen – die meisten stimmen Stöck zu. Umstritten sind vor allem zwei Fragen: Sollten Lehrer in den Ferien zur Arbeit verpflichtet werden, um die Arbeit in der Schulzeit zu reduzieren? Und die ewige Frage: Wer ist schuld, dass viele Kinder an der Schule scheitern – die Lehrer oder die Eltern?

Viele Leser haben uns seitenlange Briefe geschrieben. Hier lesen Sie einige Ausschnitte. Über weitere Berichte und Meinungen freuen wir uns. Schicken Sie uns eine Mail an hamburg@zeit.de

Ich bin Mutter eines halbwüchsigen Sohnes. Es gibt drei große Problemfelder:

Die Qualität der Lehrer. Erinnern Sie sich an Ihre Mitschüler und daran, wer sich früh entschied, Lehrer werden zu wollen. Es waren garantiert auch in Ihrem Umfeld viele langweilige, angepasste Mitschüler, die einfach einen sicheren Beamtenstatus erreichen wollten. Mit solchen feigen Typen haben es unsere Kinder meist zu tun. Sie lernen, sich an Regularien zu halten.

Die renitenten Eltern. Eltern sollten sich in schulisches Geschehen weniger einmischen dürfen. Ihre Haltung gegenüber Schule ist meist von einer Antihaltung geprägt.

Die respektlosen Schüler. Schüler sollten früh Mitbestimmung lernen, verwechseln ein Mitspracherecht aber häufig damit, einzig ihren Willen, Befindlichkeiten und Bequemlichkeiten durchzusetzen.

Petra Schwab, Mutter

In den vergangenen zehn Jahren ist eine Vielzahl von politischen Vorgaben teils gescheitert, teils umgesetzt worden. Das hat die Mitarbeiter der Schulformen stark verunsichert. In kurzen Abständen wurde erst die flächendeckende Ganztagsschule und gleich danach die flächendeckende Inklusion eingeführt. Beides mit bescheidenen Mitteln.

Hinzugekommen ist auch eine Vielzahl von praktischen Aufgaben vor Ort. Alle haben ihren Sinn. Doch die Arbeitszeit hat sich nicht verändert. Viele Bereiche sind nicht ausreichend versorgt. Der Aufwand, den die Umstrukturierungen erfordern, wird nicht honoriert. Zudem gibt es immer noch einen massiven Generationswechsel in den Kollegien. Ich teile die Sorge, dass im Lehrerberuf ein hoher Verschleiß an Personal billigend in Kauf genommen wird.

Stephan Kufeke, Rektor einer Grundschule a. D.

"Die Schule macht viel falsch", so war es zu lesen. Auch unsere Schule? Klar, jede Schule macht viel falsch. Eine immer gültige These! Genauso gelingt aber auch vieles richtig gut – alltäglich! Wenn man seinen Schülern keine Chance gibt, das erworbene Wissen zur Anwendung kommen zu lassen, dann muss man sich in erster Linie fragen, was man falsch macht. Ich als Lehrerin bin die einzig veränderbare Variable im Unterricht. Es ist die Aufgabe von uns Lehrkräften, unsere Schüler nicht sinnlos zu mästen, sondern ihnen schmackhafte Appetitanreger zu servieren, welche die Lust auf die Hauptspeise und noch einen Nachtisch täglich aufs Neue erwecken.

Nicole Kloppenburg, Lehrerin an einer Stadtteilschule

Lehrer sind heutzutage multiprofessionell, sie sind Lehrer, Sozialarbeiter, Nachhilfecoach, Erziehungsberater und Verwaltungsfachangestellter in einem. Schüler sollen individuell unterrichtet werden, zusätzlich zum Bildungsplan ist noch Förderungen gefordert, sind Gutachten zu schreiben, Elterngespräche zu führen. Eine enorme Arbeitsbelastung, die für eine einzelne Lehrkraft einer Klasse nicht zu schaffen ist. Es fehlt an Ressourcen.

J. S., Mutter und Schulsekretärin (Name der Redaktion bekannt)